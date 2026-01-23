 Bendrabutyje Naujojoje Vilnioje kilo gaisras: namus naktį teko palikti dvylikai žmonių

Bendrabutyje Naujojoje Vilnioje kilo gaisras: namus naktį teko palikti dvylikai žmonių

2026-01-23 13:01
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Dėl gaisro bendrabutyje Vilniuje, Naujosios Vilnios rajone, į lauką buvo išvesta 12 gyventojų.

Bendrabutyje Naujojoje Vilnioje kilo gaisras: namus naktį teko palikti dvylikai žmonių
Bendrabutyje Naujojoje Vilnioje kilo gaisras: namus naktį teko palikti dvylikai žmonių / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Per šį gaisrą nukentėjo vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Vėlų ketvirtadienio vakarą, 23.32 val., buvo gautas pranešimas, kad Karklėnų gatvėje esančiame daugiabučiame gyvenamajame name kilo gaisras.

Atvykę gelbėtojai viename iš butų ir laiptinėje, 6-ame aukšte, rado dūmų.

23.42 val. iš buto išneštas nukentėjęs, tačiau sąmoningas vyras. Jis buvo patyręs nudegimo traumų, todėl išvežtas į ligoninę.

Gaisras kilo šešių aukštų mūriniame bendrabučio tipo name.

Bute, kur kilo gaisras, įrengti atskiri 4 kambariai. Viename iš kambarių apdegė 1 kv. m. grindų ir stalas.

Ugniagesiai išvėdino kambarį ir laiptinę, patikrino butus 6-ame aukšte.

Šiemet per gaisrus Lietuvoje jau žuvo 12 žmonių, dar 17 apdegė ar apsinuodijo dūmais.

Dūmų detektorių būstuose jie nerado.

Šiame straipsnyje:
Naujoji Vilnia
gaisras
evakuacija
bendrabutis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų