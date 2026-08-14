Nerimą keliantys skaičiai: kokainas įsitvirtina didmiesčiuose

Remiantis NTAKD informacija, 2016–2021 m. bent vieną narkotiką bent kartą gyvenime vartojusių Lietuvos gyventojų 15–64 metų amžiaus grupėje dalis padidėjo nuo 11,5 iki 14,1 proc. Šoktelėjo ir per pastaruosius 12 mėnesių narkotikus vartojusių žmonių dalis. Ji išaugo nuo 3,1 iki 4,5 proc.
Departamentas nurodo, kad šie duomenys žymi ne tik didesnį kada nors narkotikus bandžiusių žmonių skaičių, bet ir augančią dalį tų, kurie narkotikus vartojo palyginti neseniai.
„Didžiausią vartojimo dalį Lietuvoje sudaro kanapės. NTAKD duomenimis, 2016–2021 m. bent kartą gyvenime kanapes vartojusių gyventojų dalis padidėjo nuo 10,8 iki 13,7 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių – nuo 2,7 iki 4,3 proc.“ – sakė NTAKD Narkotikų ir jų prekursorių skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė.
Pasak jos, kartu augo ir kitų narkotikų vartojimas. NTAKD duomenimis, bent kartą gyvenime kitus narkotikus, išskyrus kanapes, vartojusių gyventojų dalis padidėjo iki beveik 5 proc., o labiausiai išsiskyrė kokainas – jo vartojimo paplitimas padidėjo nuo 0,7 iki 1,8 proc.
Naujausio 2026 m. Europos miestų nuotekų analizės tyrimo (SCORE) duomenis apibendrinantis NTAKD nurodo, kad Lietuvos didmiesčiuose matomi skirtingi narkotikų vartojimo modeliai. Kaune išsiskiria itin aukštas metamfetamino vartojimo lygis, Vilniuje – amfetamino ir ketamino vartojimas, o kokaino vartojimas sparčiausiai auga visuose didžiuosiuose miestuose.
„2025 m. didžiausias kokaino kiekis nustatytas Kaune. Skaičiuojami 325,57 mg/1000 gyventojų per dieną, Vilniuje – 245,93 mg, o Klaipėdoje – 177,3 mg. Tiesa, Vilniuje stebimas nuoseklus augimas, o savaitgaliais vartojimas visuose miestuose dar labiau padidėja“, – atskleidžia R. Povilanskienė.
Amfetamino vartojimas, departamento duomenimis, 2025 m. didžiausias fiksuotas Vilniuje – 76,25 mg/1000 gyventojų per dieną. NTAKD nurodo, kad Vilniuje po laikino sumažėjimo 2024 m. vartojimas vėl išaugo, o Kaune po itin aukšto piko 2022 m. stebimas reikšmingas amfetamino vartojimo sumažėjimas.
Metamfetamino vartojimo situacija Lietuvos miestuose skiriasi labiausiai. R. Povilanskienė pastebi, kad Vilniuje fiksuojamas nuoseklus narkotinės medžiagos vartojimo augimas, Klaipėdoje situacija stabili ir vartojimas žemas, tuo metu Kaune 2025 m. nustatytas itin aukštas rodiklis – 167,23 mg/1000 gyventojų per dieną. Specialistė pažymi, kad šis miestas patenka tarp 20 didžiausią metamfetamino vartojimą turinčių Europos miestų.
R. Povilanskienė atkreipia dėmesį, kad skirtinguose Lietuvos miestuose formuojasi nevienodos narkotikų vartojimo tendencijos.
„Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje ryškėja keli svarbūs dėsningumai: didmiesčiuose sparčiai auga kokaino vartojimas, Kaunas išsiskiria itin aukštu metamfetamino lygiu, Vilnius pirmauja pagal amfetamino ir ketamino vartojimą, o savaitgaliai išlieka laikotarpiu, kai narkotikų vartojimas reikšmingai padidėja. Tai rodo stiprų ryšį tarp narkotikų vartojimo ir socialinio bei naktinio gyvenimo, taip pat išryškina skirtingas vartojimo struktūras tarp miestų“, – pastebi ji.
Kaunas išsiskiria itin aukštu metamfetamino lygiu, Vilnius pirmauja pagal amfetamino ir ketamino vartojimą, o savaitgaliai išlieka laikotarpiu, kai narkotikų vartojimas reikšmingai padidėja.
Europoje populiariausios kanapės, auga kokaino vartojimas
Europos narkotikų agentūros (EUDA) ataskaitoje nurodoma, kad kanapės išlieka dažniausiai vartojama nelegalia narkotine medžiaga Europoje. Agentūros duomenimis, per pastaruosius metus kanapes vartojo daugiau kaip 15 proc. 15–34 metų europiečių, o tarp 15–24 metų amžiaus žmonių šis rodiklis siekia apie 18 proc. Tuo metu NTAKD pažymi, kad Lietuvoje šis rodiklis siekia 4,3 proc.
EUDA ataskaitoje akcentuojama, kad Europos narkotikų rinka sparčiai keičiasi – joje daugėja naujų psichoaktyviųjų medžiagų, o tradicinės narkotinės medžiagos, tokios kaip kanapės ir kokainas, išlieka plačiai vartojamos.
„Narkotikų rinkos vystosi labai sparčiai, o Europos gatvėse aptinkamų medžiagų įvairovė tampa vis labiau nenuspėjama“, – pristatydama ataskaitą sakė EUDA direktorė Lorraine Nolan.
EUDA duomenimis, vis didesnį susirūpinimą Europoje kelia kokaino vartojimas. Agentūra nurodo, kad 2024–2025 m. atliktos nuotekų analizės parodė, jog 48 iš 85 Europos miestų fiksuotas kokaino likučių kiekio augimas.
Ataskaitoje vertinama, jog skirtingose Europos valstybėse narkotikų vartojimo situacija išlieka nevienoda. Austrijoje kanapės yra populiariausia nelegali narkotinė medžiaga – beveik 23 proc. gyventojų nurodo bent kartą gyvenime jas vartoję, Prancūzijoje šis rodiklis siekia apie 50 proc., Italijoje – beveik 35 proc.
EUDA pateikiami duomenys rodo, kad Austrijos miestuose Vienoje, Grace, Klagenfurte ir Zalcburge taip pat fiksuojamas kokaino likučių kiekio augimas. Savo ruožtu Austrijos leidinys „Der Standard“ skelbia, kad kokainas šalyje išlieka antra pagal paplitimą nelegali narkotinė medžiaga po kanapių.
Pasak EUDA, skirtingai formuojama ir Europos valstybių narkotikų politika. Italijoje daugiausia dėmesio skiriama prevencijai ir žalos mažinimui, tačiau kartu išlieka griežtas požiūris į nelegalų narkotikų platinimą, o Graikijoje institucijos akcentuoja prevencijos ir kovos su nelegalia prekyba svarbą.
Kai kurios Europos valstybės taip pat diskutuoja apie kanapių vartojimo reguliavimą, atskirdamos rekreacinio vartojimo klausimus nuo kovos su pavojingesnėmis medžiagomis, tokiomis kaip kokainas ar sintetiniai opioidai.
Naujos psichoaktyviosios medžiagos keičia narkotikų rinką
NTAKD atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje papildomą riziką kelia stipresnių ir įvairesnių kanapių produktų prieinamumas.
„Kanapių produktų maišymas su stipriais sintetiniais kanabinoidais, jų klastojimas ir platus pusiau sintetinių kanabinoidų prieinamumas didina žalos riziką. Ir vieni, ir kiti parduodami kaip elektroninių cigarečių skysčiai ir valgomieji produktai, todėl kyla susirūpinimas dėl jų populiarumo tarp naujų ir galbūt jaunesnių vartotojų“, – akcentuoja R. Povilanskienė.
NTAKD taip pat nurodo, kad Europoje pastaraisiais metais aktyvėja sintetinių katinonų rinka – didėja jų gamyba, platinimas ir vartojimas. Šiuo metu Europoje žinoma apie 170–180 skirtingų sintetinių katinonų.
Departamento duomenimis, sintetiniai katinonai kai kuriose Europos dalyse tampa stimuliantų, tokių kaip amfetaminas ir kokainas, pakaitalais. Jie dažnai aptinkami suklastotose MDMA (ekstazio) tabletėse, o Lietuvoje šiuo metu dažniausiai sutinkama jų forma yra kristalai, rinkoje vadinami „kriste“.
EUDA ataskaitoje pabrėžiama, kad pagrindinis iššūkis šiandien yra ne viena konkreti medžiaga, o sparčiai besikeičianti narkotikų rinka. Agentūros duomenimis, 2024 m. Europoje užregistruota mažiausiai 7600 mirčių nuo narkotikų perdozavimo, o didžiausią jų dalį lėmė opioidai.
Šis turinys parengtas ELTA, dalyvaujančios Europos iniciatyvoje PULSE, kuria yra palaikomas tarptautinis žurnalistų bendradarbiavimas. Prie straipsnio prisidėjo Austrijos naujienų portalas „Der Standard“.
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(be temos)
(be temos)