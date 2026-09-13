NKVC: Lietuvą sekmadienį kirtęs skraidantis objektas galėjo būti kontrabandinis, žvalgybinis

„Klydęs skrendantis dronas yra vienas iš turbūt galimų variantų, kokių turėjome ir anksčiau. Kitas variantas – tai gali būti susiję su kontrabanda, (...) kontrabandinių orlaivių taip pat pasitaiko. (...) Gali būti priešiškas žvalgybinis skrydis“, – žurnalistams sekmadienį sakė V. Vitkauskas.
„Versijų yra įvairių, (...) tikrai labai daug“, – pridūrė jis.
Pasak NKVC vadovo, reikia sulaukti tyrimo išvadų, kurio rezultatai turėtų paaiškėti artimiausiu metu, galimai jau pirmadienį.
„Labai svarbūs tie parametrai, kuriuos esame užfiksavę. Bet yra ir kitų parametrų, apie kuriuos turėtų pasakyti mūsų ekspertai, specialistai. Jie dirba intensyviau, žiūri, kaip oponentas veikia prieš tą įskridimą (į Lietuvos oro erdvę – BNS), įskridimo metu bei kuomet jau pasišalino iš mūsų oro erdvės tas objektas“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4.05 val. ryto karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Objektas Lietuvos oro erdvėje nuskrido apie 60–70 kilometrų.
Sekmadienio rytą V. Vitkauskas LRT radijui teigė, jog tai greičiausiai buvo bepilotis orlaivis.
Kariuomenė skelbė, kad turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta.
Kaip rašė BNS, per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę septyni įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis.
(be temos)