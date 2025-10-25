NKVC vadovas: kontrabandinių balionų skaičius mažesnis, tačiau nerimą kelia vienas dalykas

„Kalbant apie atvaizdus radaruose, tai buvo, sakyčiau, du, tris kartus mažesnis antskrydžių skaičius, negu kad mes turėjom šios savaitės pradžioje, (...) faktiškai kažkur apie 80–90 atvaizdų“, – LRT radijui šeštadienį sakė jis.
„Pats intensyvumas yra mažesnis, tačiau kas neramino vakar vakare ir per visą naktį, kad tos kryptys, į kur oro balionai skrido, buvo labai pavojingos ne tiktai Vilniaus oro uostas, bet (...) ir Kauno oro uostas buvo paveiktas“, – teigė jis.
Anot V. Vitkausko, Kauno oro uostas buvo uždarytas oro balionus pastebėjus ties Kauno mariomis, judant link oro uosto.
Kol kas aptikti trys balionai, pastebėti – keturi. Jų paieškos tęsiasi.
„Tamsiu paros metu tą sunkiau padaryt, kai prašvis, aš manau, tie rezultatai bus kiti. Bet tikrai mūsų pajėgos intensyviai dirba – tiek tiek policija, tiek pasienis. Ir tikimės, kad ir sulaikymų bus daugiau“, – sakė NKVC vadovas.
BNS rašė, kad dėl šių balionų grėsmės penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 val., jų veikla atnaujinta 2.35 valandą.
Lietuvos oro uostų duomenimis, dėl laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – abiejuose oro uostuose bendrai paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių. Atšaukta dešimt skrydžių, keturiolika nukreiptų, šešiolika – pavėlintų.
V. Vitkausko teigimu, neturima duomenų, kad ši situacija būtų paveikusi kitus Lietuvos oro erdve skridusius orlaivius, kurie čia nesileido.
Jis taip pat pabrėžė, kad uždarius net du šalies oro uostus yra daug sudėtingiau nukreipti skrydžius.
NKVC vadovo teigimu, didžiausią įtaką balionų judėjimui turi vėjo kryptis ir stiprumas, dėl palankių oro sąlygų šį kartą situacija palietė ir Kauno oro uostą.
„Vėjas buvo, kaip žinia, stiprus, užtai turbūt ir pakankamai ta didelė plati geografija, ir toli nuo sienos – Kaunas. Tokių atvejų labai retai pasitaiko, kad tokia kryptim balionai skristų. Užtai čia, gal sakyčiau, ir ta buvo šiek tiek išimtis nuo paprastų tų tendencijų“, – sakė V. Vilkauskas.
Dėl meteorologinių balionų taip pat nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti ir abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
„Vidurdienį spręsim, ar reikėtų pratęsti tą uždarymą, ar atidaryti sienas“, – teigė V. Vilkauskas.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų pasieniečių vado Rustamo Liubajevo įsakymu trečiadienį buvo uždaryti nuo 2.30 iki 9 valandos.
Kaip penktadienio vakarą nurodė premjerė Inga Ruginienė, tarnybos veikia pagal sprendimus, priimtus šią savaitę vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
Po jo ministrė pirmininkė teigė, jog pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą su šia kaimynine šalimi būtų visiškai uždaryta siena.
Anot V. Vilkausko, balionai ore nebuvo numušami, kadangi „tai yra pavojingas būdas ir gali sukelti dar didesnių rizikų mūsų gyventojams ar pastatams, ar infrastruktūrai.“
Kaip skelbė BNS, šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
Naujausi komentarai