NKVC vadovas: tęsiamos paieškos objekto, dėl kurio skelbtas geltonas oro pavojus

„Dabar vyksta paieška. Yra ta vieta identifikuota, kur buvo prarastas mūsų stebėjimo objektas. Ar tai yra nukritimas, ar tai buvo paukščių kažkoks tai pulkas, to kol kas negaliu pasakyt“, – žurnalistams Lazdijuose sakė V. Vitkauskas.
„Daug pranešimų iš gyventojų ir labai skirtinga geografija, nuo Marijampolės iki Molėtų pranešimai apie kažkokius tai matytus objektus. Didžioji dalis jų nepasitvirtino, bet kol kas yra duomenys tokie, kad yra paieška. Kai kažką suras mūsų kariuomenė, policija, tada ir pranešim“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šeštadienį buvo paskelbtas maždaug 40 minučių. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai.
Tuo metu Lietuvoje diegiant ukrainietišką akustinę dronų aptikimo sistemą „SkyFortress“, V. Vitkauskas pažymi, kad jos garsų katalogas dar nėra išbaigtas.
„Ne visi objektai yra fiksuojami ir jūsų minėtais („SkyFortress“ – BNS) radarais. Akustiniai radarai yra labai puikus dalykas, bet kataloge turi būti visi įgarsinimai užfiksuoti sąraše. Ir jeigu nėra atpažinimo to konkretaus garso, tai radaras nesuveikia“, – sakė NKVC vadovas.
„Tai, ar mes turim ištisinį tą katalogą su visais skrydžių akustiniais parametrais? Turbūt, kad ne, nes kiekvieną savaitę yra visas kas nors naujo. Tai pakeičiama tam tikra technika, kad būtų kitoks leidžiamas garsas ir panašiai. Didžiausias iššūkis, kaip žinia, yra su reaktyviniais dar varikliais“, – pridūrė jis.
V. Vitkauskas kalbėjo, kad sistema yra diegiama ir testuojama, tačiau kada veiks visiškai, jis negalėjo pasakyti.
„Ji yra testuojama, diegiama, bet čia šitoj vietoj palikim gal kariuomenei pakomentuoti, kaip jiems sekasi. Mes orientuoti daugiau į rezultatą, kaip jis bus ir koks yra efektas. Tai čia yra svarbiausia“, – teigė NKVC vadovas.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje diegiama bandomoji „SkyFortress“ oro erdvės stebėjimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus.
Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.
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