NŠA: 11 proc. visų pateiktų apeliacijų keitė darbų įvertinimus

Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 – sumažėjo.
„Apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Brandos atestatas kandidatui išduodamas tik gavus apeliacijos rezultatą“, – skelbia agentūra.
Apeliacijų skaičius sudaro 0,9 proc. visų egzaminų laikymų. Praėjusiais metais buvo pateiktos 943 apeliacijos ir jos sudarė 1 proc. visų egzaminų laikymų. Pernai 6,8 proc. apeliacijų keitė darbų įvertinimus.
Po šių metų pagrindinės egzaminų sesijos apeliacijų dėl matematikos egzamino rezultatų pateikta beveik tris kartus mažiau, o dėl lietuvių kalbos ir literatūros – pusantro karto mažiau.
Matematikos egzamino A kurso apeliacijų pateikta 84 (2025 metais – 231), B kurso – 26 (2025 metais – 83).
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino A kurso pateikta 124 (pernai – 187), B kurso – 37 (pernai – 65).
Po pakartotinės egzaminų sesijos pateiktos 54 apeliacijos dėl lietuvių kalbos ir literatūros (A ir B) egzamino (2025 metais – 230) bei 58 apeliacijos dėl matematikos (A ir B) egzamino.
Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405, kai tuo metu praėjusiais metais – 31.
Jas pateikė 4 proc. dalyvavusių egzamine, šį egzaminą šiemet laikė per 1,2 tūkst. mokinių daugiau nei pernai. Tarp jų ir daugiau profesinių mokyklų mokinių, buvusių mokinių, eksternų.
Apeliacijų dėl anglų kalbos egzamino rezultatų pateikta 112 (2025 metais – 72), istorijos egzamino – 29 (2025 metais – 15), informatikos – 18 (2025 metais – 3).
Pateikta apeliacijų ir dėl kitų egzaminų, pavyzdžiui, geografijos, fizikos, chemijos, jų skaičius svyruoja nuo vienos iki 20. Šiais metais nepateikta apeliacijų dėl filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų.
Apeliacinis komitetas patvirtino visų apeliacine tvarka peržiūrėtų valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimus.
Abiturientai galutinius savo rezultatus po apeliacijų gali rasti Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje – https://rezultatai.nsa.smsm.lt.
Kaip ir kasmet, pasibaigus egzaminų sesijai, mokiniams yra sudarytos sąlygos atvykti į Nacionalinę švietimo agentūrą ir susipažinti su savo įvertintais valstybinių brandos egzaminų darbais. Tai padaryti galima nuo rugpjūčio vidurio iki gruodžio pabaigos, iš anksto suderinus atvykimo laiką el. paštu.
Paskelbusi apeliacijų rezultatus, NŠA užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją.
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