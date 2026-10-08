 Nuo ketvirtadienio – orų pokyčiai

Nuo ketvirtadienio – orų pokyčiai

2026-10-08 06:52
BNS inf.

Ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota. Lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsnių šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Nuo ketvirtadienio – orų pokyčiai</span>
Nuo ketvirtadienio – orų pokyčiai / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, vietomis 21–23 m/s, pajūryje iki 26 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 7 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 45 cm, fiksuojamas Šušvėje ties Josvainiais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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