Nuo sausio – nauja tvarka: palies tūkstančius gyventojų

Kaip vyksta registracija, kokius duomenis reikia pateikti ir ką tai duos, paaiškino „Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas.

– Kodėl reikia registruoti išankstinio mokėjimo korteles?

– Vienas iš deklaruojamų tikslų – sumažinti sukčiavimo atvejus, ypač telefoninius sukčiavimus. Tačiau duomenimis pagrįstų argumentų kol kas nėra daug, išskyrus tai, kad kai kurios Europos Sąjungos šalys jau yra įvedusios tokį reikalavimą. Kitose Baltijos šalyse šio reikalavimo nėra, todėl mes vertiname situaciją atsargiai. Gyvenimas parodys, kokį poveikį tai turės. Europos Sąjungoje galima laisvai keliauti ir naudotis kitų šalių išankstinio mokėjimo kortelėmis. Pavyzdžiui, galite atsivežti latvišką ar estišką kortelę ir ją naudoti anonimiškai. Tačiau nuo sausio 1 d. Lietuvoje įsigytoms naujoms kortelėms reikės pateikti asmens kodą.

LNK stop kadras.

– Kaip vyks registracija?

– Kiekvienas ryšio tiekėjas registraciją organizuos šiek tiek skirtingai. Mūsų tikslas – kad tai būtų galima atlikti nuotoliniu būdu, savarankiškai. Jei naudojatės elektronine bankininkyste, mobiliuoju parašu ar „Smart-ID“, registracija truks apie 15 sekundžių. Jei tokių galimybių neturite, galėsite atvykti į bet kurį mūsų saloną Lietuvoje. Tačiau naujai įsigyta kortelė be registracijos neveiks.

– Nusiperku kortelę, įsidedu į telefoną ir ji neveikia, kol neužregistruoju?

– Teisingai. Kortelė pradės veikti tik po registracijos, nes registracijos metu identifikuojamas naudotojas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar žmonės dar dažnai perka išankstinio mokėjimo korteles?

– Taip, ir net labai dažnai. Per mėnesį parduodame daugiau nei 20 tūkst. kortelių. Žmonės renkasi išankstinio mokėjimo paslaugas dėl įvairių priežasčių. Viena jų – anonimiškumas, tačiau tai nėra pagrindinė priežastis. Dalis vartotojų tiesiog nemėgsta įsipareigojimų, kiti siekia visiškai kontroliuoti savo išlaidas. Be to, reikia nepamiršti, kad išankstinio mokėjimo kortelės turi galiojimo laiką. Jei kurį laiką kortelė bus neaktyvi, ji nustos galioti ir reikės pirkti naują.

– Ar registracija sumažins telefoninių sukčių veiklą?

– Mano asmenine nuomone, greičiau ne, nei taip. Telefoninis sukčiavimas – milžiniška problema visame pasaulyje, nes mūsų gyvenimas, darbas, laisvalaikis ir mokslas vis labiau persikelia į internetą. Nusikaltėliai – itin kūrybinga visuomenės grupė, kuri nuolat ieško būdų, kaip išgauti pinigus ar asmens duomenis.

Nors registracija gali padėti kovoti su sukčiais, reikia apsvarstyti, kokią naštą tai užkraus sąžiningiems vartotojams. Pavyzdžiui, jei žmogus gyvena atokiose vietovėse, kur nėra mobiliojo ryšio operatorių salonų, registracija gali tapti nepatogi. Svarbu nepamiršti, kad šios naujovės neturėtų apsunkinti tų, kurie atsakingai naudojasi ryšio paslaugomis. Pati efektyviausia kova su sukčiais būtų visiškai atsisakyti išmaniųjų įrenginių, tačiau tai, žinoma, nėra realistiška.