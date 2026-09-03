Nuomojama itin prabangi įtariamo mafijos boso Begliko vila: kaina – 26 tūkst. eurų per mėnesį

Dar 2019 metais teisėsauga skelbė sutriuškinusi tarptautinę grupuotę, kurios vadovais įvardyti S. Beglikas ir kaunietis Renaldas Kanys. Pastarasis iki šiol slapstosi.
Skelbta, kad nelegali veikla grupuotei atnešė bent 680 mln. eurų. Nusikalstamas susivienijimas įtariamas ne tik narkotikų prekyba, bet ir užsakytomis konkurentų žmogžudystėmis, pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais.
S. Beglikas 2019 metais tik kelias dienas praleido areštinėje, po to jis paleistas už 15 tūkst. eurų užstatą. Lietuva nesėkmingai siekė jo ekstradicijos, nes neįgalus vyras Ispanijos teismams sugebėjo įrodyti, kad negali būti išduotas dėl sveikatos būklės.
Po to, kai išsisuko nuo ekstradicijos, S. Beglikas, panašu, nenutraukė kriminalinės veiklos. 2024 m. pabaigoje jis vėl sulaikytas per tarptautinę operaciją prieš šifruotos komunikacijos platformą „Matrix“.
Kaip skelbė prokuratūra, šio tyrimo dėka pavyko paspartinti S. Begliko ekstradiciją į Lietuvą. Ispanijos teisėsauga, vykdydama kriminalinės žvalgybos operaciją, nustatė, kad jo fizinė ir sveikatos būklė yra stabili ir leidžia jam užsiimti įprasta veikla.
2025 metų kovą jis pargabentas į Lietuvą. Kaip informavo prokuratūra, jis iki šiol yra suimtas.
„S. Beglikui yra skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Jis yra suimtas. Galutinis procesinis sprendimas bus priimtas atlikus visus proceso veiksmus. Apie priimtą sprendimą pranešime“, – pasiteiravus apie S. Begliko tyrimą atsakė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Nuomojama prabangi vila
Ispanijos žiniasklaida anksčiau rašė, kad „da Vinčio“ pravarde kriminaliniame pasaulyje žinomas S. Beglikas gyveno viename prabangiausių Marbeljos rajonų – Siera Blankoje, kur jo vila buvo vertinama maždaug 4 mln. eurų.
Jo namai buvo įsikūrę tarp turtingųjų ir garsenybių pamėgtų Kosta del Solio rezidencijų. Garaže stovėjo keli prabangūs automobiliai – du „Mercedes“ ir „Range Rover“ visureigis. Vienas automobilis buvo skirtas pačiam S. Beglikui, kitas – jo dukrai, o visureigiu naudojosi žmona.
„Tai geriausia vieta pasaulyje. Čia atvykau prieš 14 metų. Ir noriu čia mirti“, – apie Marbelją užsienio žiniasklaidai yra sakęs S. Beglikas.
Pareigūnai per kratas jo namuose aptiko aukso luitų, deimantų, kurių dalis buvo vertinama daugiau nei 150 tūkst. eurų, dešimtis telefonų, grynųjų pinigų ir kitų vertingų daiktų. Dalis turto buvo laikoma seifuose.
Pats S. Beglikas anksčiau tvirtino, kad jo turtai įgyti teisėtai. Jis aiškino investavęs į bitkoinus, nuomojęs nekilnojamąjį turtą Marbeljoje, o jo šeima esą užsiima verslu – importuoja gurmanišką kavą iš Centrinės Amerikos. Jis taip pat minėjo, kad jo žmona dirba baldų dizainere.
„Niekada nebuvau šventasis, ar labai labai nekaltas, bet aš nežudau ir neprekiauju narkotikais“, – sakė S. Beglikas, kai po sulaikymo į savo prabangią vilą pasikvietė ispanų dienraščio „El Espanol“ žurnalistą.
Dabar ši S. Begliko vila atsidūrė skelbimų portale idealista.com. 1157 kv. m ploto būstą su 5 miegamaisiais siūloma išsinuomoti už 26 tūkst. eurų per mėnesį.
Akivaizdu, kad tai – būtent jo nekilnojamas turtas. Būtent šioje išskirtinės architektūros viloje jį kalbino ir fotografavo ispanų žurnalistai.
Skelbime rašoma, kad iš vilos atsiveria panoraminiai Viduržemio jūros ir La Concha kalno vaizdai. Vos už kelių minučių – paplūdimiai, golfo aikštynai ir jachtų prieplauka.
„Išskirtinės lauko erdvės: mėgaukitės nepriekaištingai prižiūrėtais sodais, erdviomis terasomis, sūkurine vonia ir grilio zona, puikiai tinkančiomis svečiams priimti ar stilingai ilsėtis. Pietinė vilos pusė užpildo ją natūralia šviesa ir dar labiau išryškina atsiveriantį platų jūros vaizdą“, – rašoma skelbime.
Viduje – židinys, sauna, miegamieji su privačiais vonios kambariais ir terasomis su vaizdu į jūrą, sporto salė, kino teatras.
Užsimenama ir apie ypatingą apsaugą: įrengta moderni signalizacija, vaizdo stebėjimo sistema, trijų stiklų langai.
Iš nuotraukų matosi, kad vila pritaikyta neįgaliesiems – ten įrengtas liftas.
Ispanijos teisėsauga 2019 metais skelbė vaizdus, kaip šturmuoja ir krečia būtent šią prabangią S. Begliko vilą.
Papasakojo, kaip vykdė kriminalinį verslą
„Delfi“ jau anksčiau rašė, kaip S. Beglikas galėjo organizuoti milijoninės vertės narkotikų kontrabandą. Lietuvos pareigūnams liudijęs Lenkijos pilietis, turintis krovinių pervežimo verslą, pasakojo, kad su „da Vinčiu“ pravardžiuojamu vyru buvo susitikęs triskart.
„Jis yra neįgalus, sėdi neįgaliojo vežimėlyje. Mes buvome susitikę su juo vieną kartą viešbutyje Lietuvoje ir du kartus Ispanijoje“, – pasakojo liudytojas.
Lenkas iš pradžių paprašytas per Europą gabenti stambias pinigų sumas: slapta pinigus pervežti iš Britanijos į Lenkiją, o vėliau svarus iškeisti į eurus ir šiuos pinigus nugabenti iki Olandijos.
„Mano firmos vilkikai pervežė tuos pinigus“, – pasakojo jis.
Bendradarbiaudamas su S. Begliku jis yra vežęs tabaką iš Lietuvos į Lenkiją, kur yra nelegalus fabrikas, o iš ten pagamintus rūkalus transportavo į Ispaniją.
„Kažkada buvau sodyboje Lenkijoje pas „da Vinčio“ grupuotės narius, jie skaičiavo pinigus, ten buvo apie milijonas eurų ir milijonas svarų“, – pasakojo liudytojas.
Jis pasakojo, kad 2016 m. sutiko padėti S. Beglikui gabenti 2,5 tonos kokaino.
„Mes susitikome viešbutyje Lietuvoje, tada buvo pokalbis, ar yra galimybė nusiųsti vilkiką į Rumuniją, Konstancos miestą, o iš ten prekes nuvežti į Olandiją“, – prisiminė liudytojas.
Jis sutiko gabenti narkotikus ir išsiuntė į uostamiestį prie Juodosios jūros savo vairuotoją, tačiau planas nepavyko.
„Laivas turėjo atplaukti per dvi ar tris dienas, bet viskas užtruko gal savaitę. Po to gavau SMS žinutę iš „da Vinčio“, kad automobilis turi dingti, pakrovimo nebus“, – prisiminė jis.
Paaiškėjo, kad rumunų pareigūnai birželį sulaikė jūrinį konteinerį, kuriame gabenta 2,5 tonos kokaino. Gatvėje toks kiekis gali būti vertas 250 milijonų eurų.
„Tas krovinys priklausė Beglikui, dar buvo kažkoks policininkas, kuris irgi prarado pinigus“, – minėjo lenkas.
„Kad Beglikas buvo bosas, akivaizdu, visi jo bijojo“, – pridūrė liudytojas.
R. Kanys su S. Begliku, gyvendami Ispanijoje, įtariama, organizavo didžiulių kokaino kiekių kontrabandą į Europą iš Pietų Amerikos, o hašišą gabeno iš Afrikos.
Pirmiausia narkotikai patekdavo į Ispaniją, o iš ten, paslėpti jūriniuose konteineriuose, vilkikuose ir laivuose, keliaudavo į įvairias šalis: Angliją, Rumuniją, Lenkiją, Nyderlandus bei Lietuvą. Toks verslas jiems nešė šimtus milijonų eurų.
Įtariami organizavę žmogžudystes
Tačiau jie įtariami ne tik pastatę įspūdingą narkotikų imperiją, bet ir organizavę rezonansines žmogžudystes Lietuvoje. Viena iš jų – „Agurkinių“ nario Deimanto Bugavičiaus nužudymas. 26-erių vyras prie namų nušautas 2015 m.
Už mirtinus šūvius atsakingi samdomi žudikai iš Estijos Arle Grabis ir Hansas Erikas Ehvertas jau sėdi kalėjime.
Valstybės saugomo liudytojo Gijos Zabachidzės teigimu, D. Bugavičių nuspręsta nužudyti po to, kai iš sodybos Varnių miestelyje pradingo 400 kg hašišo, priklausiusių R. Kanio ir S. Begliko grupuotei.
G. Zabachidzė pasakojo, kad su D. Bugavičiumi buvo draugai ir nors jo nužudymo organizavimo detalių nežino, kitą dieną po žmogžudystės iš R. Kanio sulaukė keistos žinutės.
„Kanys man atsiuntė vaizdo įrašą per „Skype“, kur nufilmuotas krentantis negyvas arklys. Tuo man davė suprasti, kad čia kaip šachmatuose nukalė arklį, tai yra Bugavičių. Jis taip pademonstravo savo viršenybę ir svarbą narkotikų versle, davė suprasti, kad Bugavičius užverstas ir daugiau jam konkurentų Kaune nebus“, – pasakojo G. Zabachidzė.
2016 m. pasikėsinta į paties G. Zabachidzės gyvybę, tačiau estų samdomas žudikas Imre Arakas savo darbo neužbaigė. Išgyvenęs G. Zabachidzė pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga.
Nesustojo net įkliuvęs
Po to, kai išsisuko nuo ekstradicijos, S. Beglikas, panašu, nenutraukė kriminalinės veiklos. 2024 m. pabaigoje jis vėl sulaikytas, vykdant tarptautinę operaciją prieš šifruotos komunikacijos platformą „Matrix“.
Tokios platformos populiarios tarp nusikaltėlių, nes slapta sekti susirašinėjimus jose teisėsaugai praktiškai neįmanoma. Tačiau įmanoma tokiose platformose rašytas žinutes gauti perimant serverius, tą pareigūnams visame pasaulyje jau ne kartą pavyko padaryti.
Tyrimą dėl „Matrix“ pradėjo Nyderlandų teisėsauga po 2021 m. įvykdyto legendinio žurnalisto Peterio de Vrieso nužudymo. 64-erių metų vyras nušautas kone pačiame Amsterdamo centre. Įtariamieji greit sučiupti, o jų automobilyje rastas įrenginys su „Matrix“.
Ši platforma veikė daugiau nei 40-ies serverių dėka, svarbiausi jų stovėjo Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tyrimo metu perimta 2,3 mln. žinučių, kur aptarinėjama tarptautinė prekyba narkotikais, ginklais, pinigų plovimas ir kiti nusikaltimai.
Įtariama, kad S. Beglikas buvo atsakingas už „Matrix“ įrenginių prekybą, juos pardavinėdavo asmeninių susitikimų metu.
Kaip skelbė prokuratūra, šio tyrimo dėka pavyko paspartinti asmens ekstradiciją į Lietuvą. Ispanijos teisėsauga, vykdydama kriminalinės žvalgybos veiksmus, nustatė, kad „da Vinčio“ fizinė ir sveikatos būklė yra stabili ir leidžia jam užsiimti įprasta veikla.
Tai sukėlė pagrįstų abejonių dėl anksčiau teiktų medicininių pažymų, kuriose buvo teigiama, jog jis turįs labai rimtų sveikatos problemų, dėl to buvo vilkinamas galutinis sprendimas dėl įtariamojo perdavimo Lietuvos teisėsaugai.
Užsidirbo iš bitkoinų?
Pats S. Beglikas kategoriškai neigia esantis susijęs su nusikalstamu pasauliu.
„Niekada nebuvau šventasis, ar nesu labai nekaltas, bet aš nežudau ir neprekiauju narkotikais“, – sakė S. Beglikas, kai po sulaikymo į savo prabangią vilą Marbeljoje pasikvietė ispanų dienraščio „El Espanol“ žurnalistą.
Marbelja – nusikaltėlių pamėgtas kurortinis miestelis netoli Malagos, čia beveik 20 metų gyveno bei verslą kūrė S. Beglikas. Jis pats aiškino, kad iš Lietuvos pabėgo ir neplanuoja grįžti, nes ten jį nori nužudyti.
S. Beglikas ispanų žurnalistams aiškino, kad būdamas neįgalus tarptautinei narkomafijai vadovauti negalėtų, visos jo pajamos – legalios.
Esą pirmuosius pinigus jis užsidirbo prekiaudamas po SSRS griūties, o išvykęs iš Lietuvos turtus susikrovė investuodamas į bitkoinus, nekilnojamąjį turtą ir kavos auginimo verslą Centrinėje Amerikoje.
Turininga jaunystė
Jaunystėje S. Begliką pareigūnai kelis kartus yra sulaikę pagal prevencinio sulaikymo įstatymą, bet į kalėjimą vyras nė karto nesėdo.
1993 m. liepą į S. Begliką buvo paleisti šūviai, jis sužeistas į koją, bet išgyveno. Spėta, kad jau tada pasikėsinimą organizavo S. Gaidjurgis, kurių grupuotės atvirai kariavo Klaipėdoje.
Pernai kalbėdamas su „Delfi“ S. Gaidjurgis prisipažino, kad išties planavo pasikėsinimą, bet galiausiai konkurento pagailėjo.
„Aš ir Sergėjų Begliką tais laikais norėjau užmušti, bet jis susilaužė stuburą ir gulėjo ligoninėje. Į palatą žmogų buvau nusiuntęs jį užmušti, bet paskui viduje pagalvojau, kad dievas jį nubaudė, tegul gyvena, – prisipažino vienas žiauriausių Lietuvos nusikaltėlių, o paklaustas, už ką norėjo nužudyti S. Begliką, atsakė: – Na, jis prieš mane konfliktavo, nuolat ieškojo galų, nėjo į kompromisą. Dabar jis gyvena Ispanijoje, baigė teisę, normaliai bendrauja su pareigūnais, pažiūrėkite, kokios bylos buvo, o jis tik liudininkas yra. Susitvarkė gyvenimą. Bet visi, kurie buvo toje aplinkoje, nepaleidžia nusikalstamo pasaulio, vis tiek toliau tuo gyvena, tuo kvėpuoja.“
1994 m. S. Beglikas nuteistas, nes atvykęs į Raudonojo Kryžiaus ligoninę aplankyti draugą sumušė ten dirbusį gydytoją.
1995 m. S. Beglikui pateikti kaltinimai, nes jis per „Aro“ operaciją esą pagrasino nužudyti tuometinį Klaipėdos kuopos vadą Vacį Lekevičių, bet dėl šio nusikaltimo buvo išteisintas.
„Pamenu, per tą operaciją S. Beglikas tada pareiškė, kad tau viskas, tu mentas, pederastas... Tau p..., tavo šeimai ir panašiai, – anksčiau V. Lekevičius cituotas „Delfi“ publikacijoje. – Tai buvo laikai, kai jie mėgo išsišokti. Ypač jautėsi kietais, kai jų buvo daug vienoje vietoje. Tada nedvejodamas parašiau pareiškimą, kad kažkiek jį nubaustų. Tuo ir baigėsi, kad jo nenubaudė. Nors turėjome ir liudininkus, kai kurie mūsų pareigūnai liudijo. Aišku, dabar būtų paprasčiau, bet tada buvo kitokie laikai“.
Prie neįgaliojo vežimėlio klaipėdietis prikaustytas nuo 1997 m. sausio 26-osios, tą naktį važiuodamas iš vakarėlio jis su „Audi 80“ vertėsi. Vyrui lūžo stuburas.
2002 m. S. Beglikas pripažintas kaltu dėl neteisėto ginklo laikymo. Policijos pareigūnai name, kuriame gyveno S. Beglikas, atlikę kratą, vonios kambaryje, skalbinių dėžėje, rado „Makarov“ pistoletą, užtaisytą 8 šoviniais, malkinėje – šaunamųjų ginklų detalių, šovinių.
Name aptiktas ir laikrodinis mechanizmas, kuris gali būti naudojamas bomboms gaminti, radijo bangų skeneris bei senovinis šautuvas.
Teisme S. Beglikas teigė antikvarinį šautuvą legaliai pirkęs Bulgarijoje, skenerį seniai įsigijęs vienoje uostamiesčio parduotuvėje, o laikrodinį bombos detonatorių radęs motinos nusipirktame name. Jis neprisipažino, kad vonios kambaryje rastas pistoletas ir šoviniai yra jo, ir teigė nežinantis, kam jie gali priklausyti.
Teismas vyrui skyrė 10 tūkst. litų baudą. Po šių įvykių apie S. Begliką nebuvo jokių žinių. Tiesa, jis yra užsiminęs dienraščiui „Lietuvos rytas“, kad ėmėsi pieno verslo. Pagal Registrų centro duomenis, jis išties yra įkūręs įmonę „Priekulės pienas“, bet 2001 m. visas akcijas pardavė.
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