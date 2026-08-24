„Nuplėšė namo stogą“: Panevėžio rajone – nepavydėtina situacija

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, ugniagesių ir savanorių pajėgos šalina ant kelių išverstus medžius bei šakas, siekia kuo greičiau atkurti gyventojams būtinas paslaugas.
Generatoriai vežami į vandenvietes
Elektros tiekimo sutrikimams sustabdžius vandens tiekimą dalyje rajono gyvenviečių, Velžio komunalinio ūkio darbuotojai dirba 12-oje rajono seniūnijų. Į 40 rajono vandenviečių pakaitomis vežami generatoriai, kad vandens tiekimo sistemos vėl galėtų veikti ir gyventojai būtų aprūpinti vandeniu.
Sudėtingiausia situacija – Raguvos seniūnijoje
Sudėtingiausia situacija išlieka Raguvos seniūnijoje. Dalis gyventojų vis dar neturi elektros, vandens ir telefono ryšio.
ESO informuoja, kad gedimai šalinami visoje Lietuvoje, tačiau dėl didelio pažeidimų skaičiaus elektros tiekimo atkūrimui reikia laiko.
Žala kapinėms ir pastatams
Smarki audra pridarė žalos rajono kapinėse ir viešosiose erdvėse. Ramygalos kapinėse lūžę medžiai apgadino paminklus ir antkapius. Audros padarinių fiksuota ir Šilagalio bei Velžio seniūnijos Šlikų kapinėse.
Vėjas taip pat apgadino Smilgių kultūros centro ir Vadoklių parapijos namų stogus bei Miežiškių seniūnijoje esantį Angelų slėnį. Seniūnai lanko nukentėjusias vietas, organizuoja tvarkymo darbus ir prireikus padeda gyventojams susisiekti su atsakingomis tarnybomis.
Pagrindiniai rajono keliai jau pravažiuojami, tačiau gyventojai raginami išlikti budrūs. Pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, apie jį reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Savivaldybė vertina nuostolius
Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius sako, kad informacija apie šeštadienį praūžusios audros padarytą žalą savivaldybei tebėra renkama. Vis tik, kalbėdamas apie pirminius nuostolius, jis minėjo išvartytus medžius, nutrauktus elektros laidus bei vieną vėjo nuplėštą namo stogą.
„Savivaldybė veikia. Na, tiksliai žinosime vėliau – prašėme surinkti visą informaciją iš seniūnijų, kiek įmanoma tuo momentu, kas liečia gyvenamuosius namus, kapines, automobilius – bet kokią žalą, kuri buvo padaryta. Ir tada matysime bendrą vaizdą“, – Eltai kalbėjo A. Pocius.
Anot mero, ekstremalios situacijos savivaldybėje nebuvo – audra paliko keletą išvartytų medžių, lietus užtvindė dalį gatvių. Vis tik vienai gyventojai pasisekė mažiau – vėjo gūsiai nuplėšė namo stogą.
„Pavieniai medžiai, tai viena kita gatvelė (patvino – ELTA), tai kapinėse keli medžiai nuvirto“, – kalbėjo jis.
„Šiandien buvo pas mane gyventoja iš sodų, sakė, kad statosi namą – visą stogą nuplėšė. Bet vėlgi, yra niuansai – galbūt statybininkai kažkur kažko neužkalė – čia irgi pamoka ateičiai“, – pasakojo Panevėžio rajono savivaldybės meras.
Meras pasigedo aiškesnio įspėjimo
Vėjas tai vėjas, bet, sakykime, ir komandų galėjo būti daugiau.
Vis dėlto, A. Pociaus teigimu, savaitgalį siautusi audra atskleidė pasiruošimo spragų – Panevėžyje, anot jo, trūko specialiųjų tarnybų pajėgumų, dalis seniūnijų vadovų atostogavo – todėl reikiamos pagalbos nepavyko suteikti greičiau.
„Vėjas tai vėjas, bet, sakykime, ir komandų galėjo būti daugiau, dirbti budėjimo režimu, o ne atsitikus nelaimei bando kažkas kažko ieškoti ir remontuoti. Pamatėme tam tikrų niuansų. Va, ir mūsų kai kurie seniūnai, darbuotojai atostogauja, nėra kam vietoje padėti“,– kalbėjo meras.
„Tokioje situacijoje mes praktiškai šeštadienį turėjome sėdėti ir laukti, kas įvyks – antraip būtų buvę daug operatyviau“, – akcentavo A. Pocius.
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