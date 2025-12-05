Orai išliks niūrūs: dangus bus debesuotas, daug kur vyraus lietus

Pasak sinoptiko, šeštadienio naktį dangus daugiausia bus apniukęs. Didesnėje šalies dalyje vyraus nedidelis lietus, kuris labiausiai tikėtinas šiaurės vakarinėje pusėje. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas. Naktį temperatūra nekris žemiau 2–7 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną ir toliau vyraus apniukęs dangus, vietomis atnešiantis lietų.
„Daug kur numatomas lietus, kuris, kaip ir naktį, daugiausia kris šalies vakaruose ir šiaurėje“, – sako P. Starkus.
Dieną taip pat pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, o oras sušils iki 2–7 laipsnių šilumos.
Sekmadienį oro sąlygos bus panašios. Naktį dangus daug kur bus debesuotas, todėl trumpi pragiedruliai galimi nebent rytiniuose šalies rajonuose.
„Daug kur kris negausus lietus, dulksna. Vėl sausiau turėtų išlikti rytinėje dalyje. Vėjas išlaikys pietryčių kryptį, nebus stiprus. Žemiausia temperatūra daug kur pasiskirstys tarp 0–4 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose kai kur bus silpnai neigiama“, – prognozuoja sinoptikas.
Tuo metu dieną didesnėje šalies dalyje kris negausus lietus, dulksna. Oras šils vangiai ir daug kur bus 0–3, vakariniame pakraštyje 4–5 laipsniai šilumos.
Pasak sinoptiko, prasidėjus naujai savaitei orai ir toliau išliks debesuoti.
Pirmadienio naktį daug kur numatomi negausūs krituliai. Daugiausia kris lietus, viena kita šlapia snaigė tikėtina nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Čia nakties pradžioje kai kur galima ir silpna lijundra“, – sako P. Starkus. Taip pat, pasak jo, naktį vietomis galimas rūkas. Žemiausia temperatūra bus tarp 0–4 laipsnių šilumos.
Dieną pirmoji jos pusė bus sausesnė, o po vidurdienio šalį, iš vakarų pasiekus ciklonui, lietus išplis.
„Iki vakaro negausiai palis daugelyje rajonų“, – dalijasi P. Starkus. Pirmadienio dieną taip pat ims stiprėti pietryčių, pietų krypties vėjas, oras šils iki 2–7 laipsnių šilumos.
