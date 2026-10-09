 Orai nedžiugins: kai kur – smarkus lietus

Orai nedžiugins: kai kur – smarkus lietus

2026-10-09 07:03 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų, 15–20 m/s, vietomis gūsiai 21–23 m/s, pajūryje 24–27 m/s, kai kur iki 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–14 laipsnių šilumos, pranašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Orai nedžiugins: kai kur – smarkus lietus</span>
Orai nedžiugins: kai kur – smarkus lietus / B. Barausko/BNS nuotr.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s, dieną pajūryje 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Sekmadienį daugelyje rajonų lietus, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 8 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šušvėje ties Josvainiais – iki 36 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 26 cm. Žymesnis kilimas, iki 72 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–14, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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