Orų iššūkiai: ūkininkai prakalbo apie šių uogų derlių

Į serbentų laukus technika šiemet išriedėjo dviem savaitėmis vėliau. Derlius, kaip ir visų kitų augalų, vėlyvesnis dėl šalto pavasario. Dalis senų serbentų krūmų nušalo, tačiau naujai pasodinti sunoko puikiai – uogos didelės ir skanios.
„Pirmi metai skinami yra krūmai – didelis plotas, ir gal lapų daugiau buvo priaugę, kai tos šalnos ėjo ir nenukentėjo laukas. Iš vėlyvesnių taip – yra šalnų paveikta ir mažesnis derlius, o iš jaunų – tai geras derlius“, – pasakojo ūkininkas Vigantas Šlėvė.
„Didelės ir daug yra. Raudonų dar neskynėme – skinsime paskui“, – sakė serbentų ūkio darbininkas Vytautas Stakutis.
Ūkis nuo šalnų stipriai nenukentėjo – sunyko tik apie ketvirtadalį derliaus, tačiau ūkininkas bėdos nemato: sako, kad išsilygins. Nuostolius padengs didesnė šiųmetė serbentų supirkimo kaina.
„Ir obuolius nušaldė, avietės nukentėjo taip pat. Gal kriaušės nenukentėjo, o serbentams – matosi, kad kliuvo. Ne visoms veislėms, bet kai kurioms kliuvo“, – teigė V. Šlėvė.
Tik nuskinti serbentus šiemet ne taip jau lengva – lyja per dažnai, tad darbininkai, tik ištaikę sausesnį laikotarpį, iškart skuba į laukus.
Jei krūmai šlapi – technika stringa: kemšasi lapai, serbentai byra prasčiau.
„Lietus trukdo, bet jeigu kokia diena gražesnė – tai ir skiname. Lėčiau vyksta darbai, nes orai kitaip neleidžia. Iš ryto negali važiuoti – rasa, šlapia. Kai pradžiūsta – ir skiname“, – aiškino V. Stakutis.
Ūkininkai nuogąstauja, kad šiemet lietaus per daug visoms augalų kultūroms.
„Serbentams, gal sakyčiau, lietus nepaveikė, bet pas mus buvo braškių nuostolių – uogos jau puvo paskutinės. Turėjome problemų, braškėms buvo per drėgna“, – tvirtino ūkininkas.
Ūkis savo uogas dar ir perdirba – derlius puikiai tinka džemams, sultims, vaisinėms juostelėms.
„Iš juodųjų serbentų gaminame sultis, sirupus, tyres, kurias vėliau panaudojame vaisinių juostelių gamybai, džemus. Pagrindinė šių metų naujiena – juodieji serbentai su obuoliais ir šiek tiek vanilės. Labai skanus džemas“, – pasakojo ūkio šeimininkė Lina Šlėvienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Už savo gamintą produkciją ūkis yra gavęs ir aukso apdovanojimą. Ūkininkai juokauja, kad veiklos sau prisigalvojo norėdami daugiau užimtumo – mat rudenį, nuėmus visą derlių, darbai ūkyje sustodavo.
„Susikūrėme šią vietą, kad žiemą turėtume darbo. Perdirbame ne tik juoduosius serbentus – visas uogas, ką užauginame. Ir karalienę braškę perdirbame, ir obuolius, slyvas, kriaušes“, – teigė ūkio šeimininkė.
Pačios populiariausios – vaisinės juostelės. Jų ūkis gamina ne tik iš juodųjų serbentų, bet ir iš kitų uogų ar vaisių.
Naujausi komentarai