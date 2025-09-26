Orų prognozė: ko laukti paskutinį rugsėjo savaitgalį?

„Tai anticiklonas, vardu Petralilly, su gana aukštu atmosferos slėgiu, bet ramiais, sausais (tik šiaurės rytinis Lietuvos pakraštukas gali dienomis šiek tiek lietaus sulaukti) ir šaltais orais užgulė Šiaurės ir Rytų Europą“, – teigė sinoptikė.
Anot jos, vėliau jis plėsis per beveik visą Europą, šiek tiek silpnės.
„Pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai, naktimis pas mus dažnai bus ūkanota, o kai kur ir šalti rūkai drieksis. Kitą savaitę anticiklonas lėtai trauksis ryčiau, bet vėl stiprės (atmosferos slėgis vėl kils), Baltija ir Lietuva bus jo pietinėje, pietvakarinėje dalyje. Pūs kiek stipresnis rytinių krypčių vėjas. Savaitės viduryje pietrytinį, pietinį pakraštuką gali pietinio ciklono atmosferos fronto debesys užkabinti (tikslinsim), kitur bus be lietaus ko gero visą kitą savaitę“, – nurodė E. Latvėnaitė.
Anot E. Latvėnaitės, oro temperatūra kol kas nedžiugins.
„Nors jau penktadienį iš pietų šiek tiek šiltesnis oras mus pasieks, bet tik dalį Lietuvos. Naktimis bus tikrai visiems vėsoka, o paryčiais kai kam ir šaltoka. Dienomis irgi tik vienu kitu laipsniu bus šilčiau. Nuo sekmadienio vėl šiek tiek atvės, nes šaltesnio oro srautai iš šiaurės rytų link mūsų brausis. Naktimis vėl gali didesnės šalnos dirvos paviršiuje gąsdinti, ore kartais vėl gali kiek žemiau laipsnių būti. Žvarbą dar labiau stiprins dažnai stiprokas rytinių krypčių vėjas. Tad rugsėjis atsisveikins šaltokai“, – įraše teigė E. Latvėnaitė.
Elvyros Latvėnaitės orų prognozė
Šeštadienį, rugsėjo 27–osios naktį be lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti pačiam šiaurės rytiniam ir rytiniam pakraštuke. Vėjas nepastovus 2–7 m/s. Naktį oro temperatūra 1–6 laipsniai, pietiniuose rajonuose 0 minus 1 laipsnis, kai kur, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose ir ypač pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje vis dar šalnos minus 1–5 laipsniai, dieną 13–17 laipsnių.
Sekmadienį, rugsėjo 28-osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 3–8 laipsniai, dieną 12–16 laipsnių.
Pirmadienį, rugsėjo 29 d. be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 1–6 laipsniai, dieną 11–14 laipsnių.
Antradienį, rugsėjo 30–osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniam pakraštuke. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 1–6 laipsniai, dieną 11–14 laipsnių.
Trečiadienį, spalio 1–osios naktį be lietaus, dieną gali palyti pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas rytų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 2–7 laipsniai, dieną 11–14 laipsnių.
Ketvirtadienį, spalio 2 d. be lietaus. Vėjas rytų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Naktį 2–7 laipsniai, dieną 13–15 laipsnių.
Penktadienį, spalio 3 d. be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį 2–7 laipsniai, dieną 14–16 laipsnių.
