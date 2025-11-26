Pabradėje oficialiai atidaroma JAV kariams skirta karinė infrastruktūra

Generolo Silvestro Žukausko poligone pastatytos trejos kareivinės, daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis, valgyklos, įrengta techninio aptarnavimo zona, sraigtasparnių aikštelės ir kiti objektai.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) skelbia, kad atidarymo ceremonijoje dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris (Metju Vitakeris), JAV ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald (Kara Makdonald), Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius, JAV sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas Christopheris Donahue (Kristoferis Donahju).
Infrastruktūros statybos darbus atliko „Merko statyba“.
Čia taip pat įrengtos vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, dujų ir elektros energijos sistemos, kurios sujungtos su artimiausio miesto tinklais. Taip pat buvo rekonstruota geležinkelio rampa su naujomis sutvirtintomis gelžbetoninėmis sienomis, įrengta krovinio iškrovimo zona, sutvarkyti esami keliai bei nutiesti nauji asfaltbetonio ir betono keliai.
Kaip nurodo KAM, spalį į Pabradės poligono kareivines persikėlė Lietuvoje esanti 12-oji JAV karinių pajėgų rotacija.
Naujose kareivinėse apsigyveno Lietuvoje dislokuoti du JAV batalionai iš 1-osios kavalerijos divizijos, įsikūrusios Teksase. Jie aprūpinti „Abrams“ tankais, „Bradley“ pėstininkų kovos mašinomis ir savaeigėmis haubicomis „Paladin“.
2023 metų rugsėjį pradėtą statyti NATO sąjungininkų kariams skirtą projektą finansavo KAM ir NATO, bendradarbiaujant su NATO paramos ir pirkimų agentūra (NSPA).
Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių.
BNS rašė, kad amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai.
Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
