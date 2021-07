Moteris jaučiasi apgauta: meistras, turėjęs suremontuoti butą, jį tik subjaurojo

Panevėžietė Lukrecija meistrą susirado per skelbimus laikraštyje. Jai žinomi remontininkai darbo turėjo pusmečiui į priekį, o remonto norėjosi greičiau.

„Su paspirtuku atvažiavo, atsinešė vieną voliuką, plačią špakliuotę. Tai kaip jis kampus sutvarkys? Jis neturėjo net šepetėlio, su kuo dažyti“, – pasakojo apie pasamdytą meistrą Lukrecija.

Užsakovė pripažino pasitikėjusi viešai besiskelbiančiu meistru, tad dokumentų neprašė. Sutarčių dėl vieno kambario irgi nesudarinėjo. Dabar gailisi, nes meistras esą broko netaiso, avanso ir pinigų už medžiagas negrąžina.

„Sakau, pasižiūrėk, duobės, kvadratai, iškilimai. Sako, sudžius, viskas bus gražu“, – skundėsi panevėžietė.

Sienos per pusę mėnesio išdžiūvo, bet vaizdas šeimininkei negražus.

Savo versiją papasakojo ir meistras. Anot jo, užsakovė sakė, kad reikės tik nuplėšti tapetus, patvarkyti ir nudažyti: „Aš pasižiūrėjau, kad ten nelabai geras buvo paruošimas po tais tapetais, sakau, reikia perglaistyti, rimčiau paruošti. Dariau, dariau, o net nebaigus darbo ji pradėjo kritikuoti, kad tas blogai, anas blogai. Sakau, dar nebaigtas darbas.“

„Su paspirtuku atvažiavo, atsinešė vieną voliuką, plačią špakliuotę. Tai kaip jis kampus sutvarkys? Jis neturėjo net šepetėlio, su kuo dažyti.

Meistras tikino turintis patirties ir kritikos dėl nekokybiško darbo neprisiima. Atvirkščiai – pretenzijų turi užsakovams, kurie nori pigiai ir gerai.

„Sakė, man brangu. Gal man pigiau? Na, gerai, galima pigiau. Bus ne prastai, bet tiesiog nebus idealiai kaip stiklas. Sutarėm, o paskui sako, galėtum gražiau, čia pataisyk, ten pataisyk. Tada vargsti“, – kalbėjo meistras.

Buto savininkei Darbo inspekcija padėti negali. Kadangi su meistru nėra sutarties, kaip išvis įrodyti, kas bute dirbo?

„Turi sudaryti raštišką įrangos sutartį, kad atliks tuos darbus“, – teigė vyriausiasis darbo inspektorius Vaidas Pauliukas.

Anot vartotojų teisių gynėjų, žodinė sutartis irgi galima. Bet kaip įrodymas rekomenduotina rašytinė. Antraip broko niekas neprisiims, savininkui tektų samdytis ekspertą.

„Labai svarbu sutarty apibrėžti sutarties objektą: kokie ir kiek darbų remonto ir statybos srityje bus atlikta“, – aiškino Vartotojų teisių apsaugos tarnybos vyresnioji patarėja Milda Deimantė.

Jeigu meistras pas užsakovą dirbo be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos, tuomet ginčo sprendimas galimas tik per teismą. Vartotojų teisių gynėjai dažniausiai nagrinėja ginčus, kai turimos sutartys, čekiai. Skundai be šių įrodymų – sudėtingas procesas ir dažnai neįmanomas.

Daugiau – vaizdo įraše: