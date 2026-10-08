Papeikimą iš Vyriausybės gavęs Kalėjimų vadovas: manau, kad kreipsiuosi į teismą

„Tikrai manau, kad kreipsiuosi į teismą dėl nuobaudos panaikinimo“, – ketvirtadienį BNS sakė jis.
BNS skelbė, kad papeikimas LKT vadovui skirtas atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus rugsėjo 14 dienos išvadą dėl galimo nusižengimo.
Ministerija teigia, kad M. Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų.
Taip pat, pasak ministerijos, pažeidimą sudaro tai, kad M. Kairys sprendimus naikinti šio kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes priėmė jų nesuderinęs su ministerija.
Savo ruožtu M. Kairys teigia, kad visi procesai buvo atlikti nustatyta tvarka, o jis kaip vadovas turėjo diskrecijos teisę priimti minėtą sprendimą.
„Ir matydamas jį jau išnagrinėtą, su pateiktais siūlymais, ir kelių mažesnių profsąjungų nepritarimu, bet daugiausia pareigūnų atstovaujančios profsąjungos pritarimu, priėmiau sprendimą pabaigti reformą, kuri buvo pradėta 2025-ųjų vasarį“, – sakė jis.
„Be to, nuobauda paskirta neatsižvelgus į Vyriausybės teisininkų nuomonę, kuri yra vieša ir ten aiškiai pasakyta, kad ir statistika rodo resocializacijos naudą, plius, svarbus dalykas, Nacionaliniame pažangos plane, LKT veiklos gairėse, mano kaip vadovo užduotyse resocializacijos plėtra yra numatyta“, – kalbėjo M. Kairys.
Mano kaip vadovo užduotyse resocializacijos plėtra yra numatyta.
Anot jo, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, skirdama nuobaudą paprieštaravo minėtiems dokumentams.
BNS skelbė, kad papeikimo skyrimas savaime nereiškia LKT vadovo atleidimo iš pareigų. Pagal Vidaus tarnybos statutą atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriamas už tarnybinį nusižengimą, jeigu pareigūnui per pastaruosius 12 mėnesių buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas ar griežtesnė tarnybinė nuobauda.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga šią savaitę išplatino raginimą nepritarti siūlymui skirti nuobaudą M. Kairiui.
Profesinių sąjungų vertinimu, ministrė siekia bausti LKT vadovą už sprendimus, kuriuos priimti jam leidžia teisės aktai, o toks žingsnis ne tik kelia klausimų dėl teikimo teisinio pagrįstumo, bet ir kuria pavojingą precedentą kitų valstybės įstaigų vadovams.
Į pareigas M. Kairys paskirtas 2024 metų spalį, pernai liepą jam skirtos dvi tarnybinės nuobaudos – papeikimas ir griežtas papeikimas. Ministerijos teigimu, šiuo metu galiojančių tarnybinių nuobaudų nėra.
Tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus siūlė atleisti M. Kairį, tačiau LKT vadovui ikiteisminiame tyrime buvo suteiktas pranešėjo statusas, tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
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