Parduotuvė arkivyskupo atvaizdą be jo žinios naudoja ne pirmą kartą, bet tvirtina: tai – ne reklama

Parduotuvės „Du broliai“ atstovai feisbuke pasidalijo nuotrauka, kurioje arkivyskupas Gintaras Grušas užfiksuotas gatvėje greta parduotuvės užrašo. Internautai suglumo: ar arkivyskupas reklamuoja parduotuvę Vilniaus senamiestyje? Pasirodo, arkivyskupo atvaizdas panaudotas be jo žinios ir leidimo.

Arkivyskupo leidimo niekas neklausė

Susisiekus su Vilniaus arkivyskupijos atstovais paaiškėjo, kad G. Grušas visgi neužsiima konkrečios parduotuvės reklama – arkivyskupo atvaizdas panaudotas be jo žinios ir leidimo.

„Tai 1863-1864 sukilimo vadų ir dalyvių laidotuvių procesijos retušuota nuotrauka. Arkivyskupo atvaizdas iš sukilimo vadų ir dalyvių laidotuvių procesijos per Vilniaus senamiestį panaudotas be jo žinios ar leidimo. Šių laidotuvių vaizdo įrašas skelbiamas LRT mediatekoje. Visgi iš to nereikėtų toliau daryti nemokamos reklamos konkrečiai įmonei“, – portalo žurnalistams teigė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė.

„Arkivyskupas nėra davęs leidimo naudoti savo atvaizdą jokioms verslo įmonėms jų reklaminiais ar kitais tikslais. Po arkivyskupo nuotrauka su vienos įmonės prekiniu ženklu įrašyta „Visi mes broliai...“. Kviečiame verslininkus, nusprendusius pasinaudoti kito veidu, tikrąją brolybę ir jos skonį patirti Betanijoje – Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ socialinės pagalbos ir integracijos centre, kuriame ateina pavalgyti ir nusiprausti žmonės, kurie taip pat yra mūsų visų broliai, net jei jie ir nesirengia drabužiais iš vitrinų ar kvepia ne taip, kaip dauguma norėtų. Daugiau apie tai, kaip vis labiau tapti vieni kitiems broliais čia“, – rašoma Vilniaus arkivyskupijos atstovų atsiųstame laiške.

Vadybininkas: reklamos neužsakinėjome

Portalo žurnalistams parduotuvės „Du broliai“ atstovas Andrius Jankauskas teigė, kad dalydamiesi šia nuotrauka įmonė pasipelnyti tikslo neturėjo. Pasak pašnekovo, socialiniame tinkle įkelta nuotrauka buvo publikuota praėjusį šeštadienį viename laikraštyje.

„Mes nedarome reklamos, mes tiesiog perspausdiname dienraščio nuotrauką, nes ta nuotrauka pakankamai graži, jos užrašas gana prasmingas. Socialinių tinklų esmė ir yra ta, kad dalintis. Pasidalinome. Gauname ir iš kitur daug nuotraukų, kartais vartotojai atsiunčia nuotraukas. Jeigu mes matome, kad jos yra vertingai papildančios ar tinkamos mūsų paskyrai, jas panaudojame. Tai nėra mūsų nuotrauka, tai nėra mūsų reklama. Tai tiesiog užfiksuota akimirka, kurioje taip jau sutapo, kad matosi mūsų pastatas Vilniuje, Didžiojoje gatvėje. Aišku, būtų gal galima ir uždengti namo pavadinimą, tačiau būtų turbūt neteisinga iškraipyti tokį dalyką uždengiant. Taip jau sutapo, kad nupaveikslavo žurnalistas ar kažkas. Mes dėl to nepykstame“, – portalo žurnalistams teigė įmonės vadybininkas.

„Gal galima įžvelgti kaip reklamą, bet tai nėra reklama. Nėra joks mūsų įmonės užsakomasis dalykas. Tiesiog sutapo taip, kad buvo užfiksuota. Kartais taip nutinka. Miestas yra vieša erdvė. Matomai žurnalistai eisenos ar kitos ceremonijos metu ir užfiksavo šią akimirką“, – pridūrė pašnekovas.

Nuotrauką naudoja nebe pirmą kartą

Tačiau peržvelgus parduotuvės „Du broliai“ feisbuko puslapį pastebėta, kad visgi nuotrauka yra dalijamasi jau ne pirmą kartą. Štai 2019 metų gruodžio 25-ąją socialiniame tinkle patalpinta beveik identiška nuotrauka. Tiesa, nereikia būti itin akylam socialinių tinklų guru, kad pastebėtum – 2019-ųjų nuotraukoje gatvėje užfiksuoti greta G. Grušo stovintys žmonės, o štai 2021 metais įkeltoje nuotraukoje arkivyskupas stovi vienas. „Aš nematau tos nuotraukos. Ar jūs ją turite? Aš nesu matęs tos nuotraukos. Mes šitą nuotrauką, apie kurią jūs kalbate (patalpintą 2021 metais, – aut. past.), panaudojome iš dienraščio ir tiesiog pasidalinome ja“, – tarstelėjo pašnekovas.

Feisbuko nuotr.

Tačiau A. Jankauskui žurnalistė dar kartą akcentavo: „Bet ir anksčiau esate naudoję šią nuotrauką, sveikindami su Kalėdomis. Feisbuke randu patalpintą 2019 metais“.

„Galite atsiųsti pasižiūrėti apie ką eina kalba. Jeigu jūs klausiate apie šitą (2021 metų nuotrauką, – aut. past), apie ją ir atsakau“, – kalbėjo A. Jankauskas.

Portalo žurnalistai įmonės atstovui išsiuntė abi – 2019 ir 2021 metais –socialiniame tinkle patalpintas nuotraukas. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.