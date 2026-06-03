Pasidalijo miela istorija: kartais vaiko svajonę išpildyti taip lengva!

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas trečiadienį feisbuke už skirtą dėmesį ir praskaidrintą berniuko dieną dėkojo Marijampolės PK Reagavimo skyriaus pareigūnui Deividui. Policijos pareigūnai pasidalijo tautietės Birutės Šmulkštienės įrašu.
Įrašo autorė sutiko juo bei nuotraukomis pasidalyti ir su portalo skaitytojais.
„Sėdim su anūku kavinėje, o aš ir sakau:
– Tai gal šiandien tu sumokėsi už kavinės sąskaitą?
O jis sako:
– Neee, močiut, aš neturiu pinigų, pas mane tik „doreriai“.
Nu, supratau, kad sėdžiu su „šaibiniu“, bet teks man pačiai kortelę „palinksminti“.... Susimoku, kas belieka... ir keliaujame toliau. Vis tas močiutės smalsumas ir vėl klausiu, o kuo būsi, kai užaugsi? Atsakymas buvo greitas ir vienareikšmiškas:
– Pojicininkas.
Praėjus vos kelioms minutėms, pasivaikščiojant centrine miesto aikšte, sutinkame jį, tą tikrąjį mūsų ateities norų herojų „pojicininką“... Ir žinote ką....? Užkalbinome, paprašėme ir jis sutiko pasidaryti kartu „fotkę“ ir dar... leido mašinoje „pasifotkinti“... Nesusipažinome, nepaklausėme vardo, bet didelis, didelis ačiū Jums, kad suteikėte tiek daug džiaugsmo, emocijų, įspūdžių ir anūkui labai svarbių akimirkų...“ – rašė tautietė.
Policijos atstovai perdavė linkėjimus anūkui. „Lauksime jo ateityje papildančio mūsų gretas“, – džiaugėsi policijos atstovai.