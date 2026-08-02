Pasitikrinkite žinias apie Europos kultūrą bei gamtą

Ką planuojama pavaizduoti ant šių banknotų? Atsakymų „Žinių radijo“ laidoje „Proto mankšta“ kartu su klausytojais ieškojo laidos vedėjas Kęstutis Rubys. Kviečiame pasitikrinti žinias.
50 eurų banknotas – pirmoje vietoje pagal apyvartą. Planuojama, kad naujajame banknote renesanso laikotarpio architektūros elementus pakeis žmogaus atvaizdas, kurio viena iš parašytų istorijų laikoma pirmuoju moderniuoju romanu literatūros istorijoje. Kas gi šis žmogus?
Atsakymas: Migelis de Servantesas, romano „Don Kichotas“ autorius.
Ant 50 eurų vertės banknoto taip pat planuojama pavaizduoti paukštį, kuris Lenkijoje laikomas kaimo tradicijų bei kraštovaizdžio simboliu. Mūsų šalyje sutinkamos dvi šių paukščių rūšys. Jie gyvena atvirose vietose, prie žmonių ir dar yra vadinami tolimais migrantais. Koks tai paukštis?
Atsakymas: gandras.
Ant 10 eurų banknoto planuojama pavaizduoti paukštį, kurį 1758-aisiais atrado ir aprašė švedų gamtininkas Karlas Linėjus. Šis paukštis taip pat minimas ir mūsų šalies raudonojoje knygoje, kur buvo įrašytas 1989-aisiais. Koks tai paukštis, dydžiu panašus į naminį žvirblį, bet išsiskiriantis ryškiaspalviu plunksnų apdaru?
Atsakymas: tulžys.
Ant 20 eurų banknoto planuojama pavaizduoti žmogų, apie kurį 2016-aisiais ir 2019-aisiais buvo sukurti kino filmai. Šie filmai pasakoja istoriją apie moterį, kuri, vertinant jos pasiekimus, yra tokia vienintelė. Ji yra du kartus pelniusi Nobelio premiją – chemijos ir fizikos srityse.
Atsakymas: Marija Kiuri.
Ant 20 eurų banknoto planuojama pavaizduoti paukštį, kurio vardu taip pat vadinama profesija. Tai nedidelis ryškių spalvų paukštis, mintantis vidutinio dydžio ir stambiais vabzdžiais, priklausomai nuo geografinio regiono bei rūšies. Skiriasi gaudomų vabzdžių įvairovė, bet daugelio šių paukščių genties rūšių mėgstamiausi yra plėviasparnių būrio vabzdžiai.
Atsakymas: bitininkas.
Baroko ir rokoko stiliaus elementus, vaizduojamus ant dabartinio 100 eurų vertės banknoto, planuojama pakeisti atvaizdu žmogaus, kuriam priskiriami šie įrenginių projektai: šarvuota kovos mašina, greitai surenkamas tiltas, uostų dugno valymo mašina ir ornitopteris.
Atsakymas: Leonardas da Vinčis.
Ant 200 eurų banknoto Europos centrinis bankas planuoja pavaizduoti austrų rašytoją, žurnalistę ir pacifistinių idėjų skleidėją Bertą fon Zutner. 1905-aisiais ji tapo antrąja moterimi, gavusia Nobelio premiją ir pirmąja moterimi, apdovanota Nobelio taikos premija. Vienas žymiausių jos kūrinių – romanas „Šalin ginklus“. Iki 1929-ųjų kūrinys buvo laikomas vienu svarbiausiu antikarinių romanų vokiečių kalba. Kas jį pakeitė?
Atsakymas: Erichas Marija Remarkas – „Vakarų fronte nieko naujo“.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
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