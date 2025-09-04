Paskelbė lietuvių evakuacijos iš Izraelio patikrinimo išvadas

„Tarnybinių nusižengimų atlikus tyrimą nustatyta nebuvo“, – teigiama pranešime.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, atlikus patikrinimą, buvo vertinami institucijų veiksmai, jų chronologija ir aplinkybių visuma bei galiojanti teisinis reguliavimas.
Po patikrinimo institucijoms pateikti siūlymai dėl evakuacijos organizavimo ir tarpinstitucinio veikimo algoritmų tobulinimo, aiškios sprendimų hierarchijos nustatymo.
Siūloma aiškiai apibrėžti, kokiomis aplinkybėmis ir kada valstybė savo piliečius evakuoja, teikia pagalbą išvykstant iš konflikto ar stichijos apimtos valstybės į saugią zoną, teikia konsulinę ir kitą paramą.
„Tikslinga nustatyti, kaip elgiamasi ir tais atvejais, kai pilietis dėl vienokių ar kitokių aplinkybių lieka nesaugioje ar saugioje zonoje“, – rašoma pranešime.
Taip pat siūloma teisės aktuose nustatyti sprendimų priėmimo hierarchiją, kad tokiose ar panašiose situacijose būtų užtikrintos aiškios atsakomybės, organizuotas veiksmingas ir greitas krizinių situacijų valdymas ir bendra komunikacija.
Nacionaliniam krizių valdymo centrui siūloma pavesti sukurti veiksmų algoritmą, kuriame būtų apibrėžtas įvykių koordinavimas, informacijos teikimas tiek įsitraukusioms institucijoms, tiek viešai.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, vykdant patikrinimą nustatyta, kad organizuojant evakuaciją iš Izraelio vadovautasi tokiu pačiu mechanizmu, kaip ir vykdant ankstesnius piliečių pargabenimus iš regiono 2023 ir 2024 metais.
BNS rašė, kad birželio viduryje skraidinant lietuvius iš Jordanijos, kur jie buvo evakuoti iš Izraelio, buvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius.
Skrydį organizavo Gedimino Žiemelio įmonių grupės „Avia Solutions Group“ užsakomųjų skrydžių įmonė „Chapman Freeborn“.
„Avia Solutions Group“ grupei priklausančios bendrovės „Skyllence“, aptarnaujančios privačius skrydžius Vilniaus oro uoste, vadovė Vilma Vaitiekūnaitė iš pradžių BNS sakė, kad taip nutiko, nes kilo klausimų dėl iš operatoriaus pateiktų duomenų.
Tuomet pats G. Žiemelis feisbuke pareiškė, kad išlaipinimas susijęs su galimu apžvalgininko grasinimu susprogdinti lėktuvą. Vėliau šią versiją pakartojo ir V. Vaitiekūnaitė.
Tuo metu M. Laurinavičius atmeta šiuos paaiškinimus ir tikina, kad išlaipinimas susijęs su jo kritika G. Žiemeliui.
M. Laurinavičiaus sugrąžinimo į Lietuvą galiausiai ėmėsi Krašto apsaugos ministerija, jis pargabentas kariniu orlaiviu „Spartan“.
Prieš keletą metų Valstybės saugumo departamentas (VSD) patvirtino, kad žvalgyba turi informacijos, kuri kelia abejonių dėl aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ veiklos ir patikimumo.
Naujausi komentarai