Paspirtukai vėl kaitina aistras – siūlo griežtinti tvarką

„Yra buvę, kad manęs vos nenutrenkė“, – sakė praeivė.
Atvejų, kai elektriniai paspirtukai sukelia avarines situacijas, sparčiai daugėja. O kaltininkai dažniausiai yra nepilnamečiai.
„Matome, kad sužeistųjų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, labai išaugo. Šiuo metu turime daugiau nei 65 proc. daugiau sužeistų paspirtukininkų nei ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu“, – teigė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Todėl Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo elektriniais paspirtukais uždrausti važiuoti parkuose.
„Na, ir paspirtukininkai, tiesą sakant, tapo grėsme, nes, žinote, ir vaikas, ir šunelis gali netikėtai išbėgti būtent į tą dviračių taką ir gali įvykti nelaimė. Ir jau tokių nelaimių yra įvykę“, – aiškino B. Vėsaitė.
Dalis praeivių tokį siūlymą palaiko.
„Būtų gerai, nes kartais jie važiuoja per greitai ar trukdo dviračiams, žmonėms. Gali būti labai pavojinga. Taip pat jie dažniausiai važiuoja pėsčiųjų taku vietoj dviračių tako, tai labai negerai“, – sakė praeivė.
Tačiau yra ir manančių, kad draudimas problemos neišspręstų.
„Jeigu iš parko išvažiuos ta elektrinė transporto priemonė ant šaligatvio, tai problema, matyt, nesumažės, gal net padidės“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
„Manau, kad absoliutus absurdas, tiesiog nesąmonė. Tikrai nereikėtų tokio įstatymo. Valstybė auklėja, kartais persistengia, ir toje vietoje tikrai reikėtų palikti dalykus reguliacijai, kuri yra protingesnė, negu tiesiog kirviu kapoti“, – sakė praeivis.
Įvedus draudimą, paspirtuku parke būtų galima važiuoti tik vedantis jį šalia savęs. Jei toks būdas netinka – tektų ieškoti kito kelio.
„Tie paspirtukų nuomotojai turbūt turėtų pakeisti programėles, kuriose būtų nustatomas trumpiausias atstumas iki tikslo, išvengiant parkų ir rekreacinių zonų“, – teigė B. Vėsaitė.
Susisiekimo ministerija tokią diskusiją palaiko, tačiau siūlo peržiūrėti visą paspirtukų reguliavimą iš esmės.
„Tai, ką Seimo nariai siūlo, yra viena iš tam tikrų opcijų, bet diskutuojama ir dėl privalomos registracijos, ir dėl amžiaus cenzo peržiūros bei, galbūt, didinimo, ir dėl griežtesnės kontrolės“, – aiškino D. Sujetaitė.
Vilniaus savivaldybė taip pat laukia daugiau galių kontroliuoti paspirtukininkus.
„Jau vieną stadiją Seime yra praėjęs įstatymo pakeitimas, leisiantis savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnams stabdyti būtent tas elektrines transporto priemones ir taikyti nuobaudas. Manome, kad tada progresas mieste galėtų padidėti“, – sakė A. Bužinskas.
Praeiviai siūlo ne drausti paspirtukus parkuose, o ieškoti kitų sprendimų.
„Tiesiog svarbu prižiūrėti, kad tvarkingai važinėtų. Gal turėtų būti koks nors greičio ribojimas, gal reikėtų laikytis dviračių takų“, – sakė praeivis.
„Parkuose daug takelių yra, gal būtų galima kai kuriuos takelius pažymėti, kur jie gali važiuoti. O svarbiausia – šaligatvis. Gatvėje kiekvieną dieną galvoju – baisu. Suprantate, kai eini su lazdele ir nežinai, kada tave paneš į tą pusę ar į kitą“, – pasakojo moteris.
B. Vėsaitė laikosi nuomonės, kad parkuose elektriniams paspirtukams apskritai ne vieta.
„Parkai, rekreacinės zonos yra sveikatinimui skirtos zonos, o elektrinės judumo priemonės, tokios kaip paspirtukai, iš tiesų yra varomos elektra ir ten praktiškai jokio sporto nėra“, – teigė B. Vėsaitė.
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Tačiau savivaldybės atstovas sako, kad didesnė problema – paspirtukai šaligatviuose.
„Mieste šiuo metu opesnė problema yra ta, kad elektrinės transporto priemonės, kurios iš principo yra tiek pat galingos kaip benzininiai motociklai, drąsiai važinėja ne tik dviračių, bet ir pėsčiųjų takais“, – sakė A. Bužinskas.
Susisiekimo ministerija žada, kad konkretūs veiksmai dėl paspirtukų eismo bus pateikti spalį.
„Kadangi klausimas yra tikrai sudėtingas ir liečiantis ne vieną instituciją, nes turime ir pareigūnus, ir policiją, kuri vykdo kontrolę, turime ir savivaldybes, ypač didžiuosiuose miestuose ir kurortinėse savivaldybėse“, – aiškino D. Sujetaitė.
Tarp svarstomų sprendimų – privaloma paspirtukų registracija, didesnis amžiaus cenzas ir griežtesnė greičio kontrolė.
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