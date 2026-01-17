Pastebi tyčinį Kapčiamiesčio gyventojų kiršinimą prieš Lietuvos visuomenę

„Pastaruoju metu buvo stebimas fiktyvių paskyrų panaudojimas Kapčiamiesčio karinio poligono tema rašant neigiamus komentarus, poligono tema buvo plėtojama Rusijos politikai palankiose žiniasklaidos priemonėse ir internetinėse platformose. Labai tikėtina, kad artimiausiu metu tęsis bandymai eskaluoti krašto apsaugos sistemos infrastruktūros plėtros, gynybos pramonės objektų tematiką, skleisti melą, aktyvinti vietines bendruomenes priešintis projektams“, – skelbia AOTD.
„Krašto apsaugos sistemos pajėgumų ir infrastruktūros plėtra yra viena iš nuolatinių Lietuvai priešiškų šalių žvalgybos tarnybų, visų pirma Rusijos, domėjimosi sričių. Esant svarbiems Lietuvos krašto apsaugos sistemos įvykiams, suaktyvėja negatyvios, neretai ir (ar) dezinformacinio pobūdžio informacijos skleidimas atitinkamomis temomis. Bandoma pasinaudoti dalies visuomenės neigiamomis nuostatomis ir didinti negatyvios informacijos sklaidą, formuojant neigiamą nuomonę. Dažniausiai tam išnaudojamos fiktyviai sukurtos socialinių tinklų paskyros, įvairių platformų kanalai. Tokia informacija skleidžiama ir plėtojama Rusijos žiniasklaidoje ir Rusijos politikai palankiose žiniasklaidos priemonėse“, – akcentuojama pranešime.
Kaip skelbta, jau anksčiau apie fiksuojamą propagandą Kapčiamiesčio poligono tema užsiminęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Remigijus Bridikis penktadienį Eltai teigė, kad šiuo klausimu pastebimi bandymai daryti įtaką vietos gyventojams.
Be to, VSD vadovas sakė pastebintis ženklų, kad į dezinformacijos procesą gali būti įsitraukusios ir Lietuvai nedraugiškos šalys.
ELTA primena, kad pernai gruodį VGT priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
