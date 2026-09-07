Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ Vokietijoje tobulino sąveiką su sąjungininkais

Hohenfelse, Jungtinio daugianacionalinio pasirengimo centro teritorijoje vykusiose pratybose, Lietuvai atstovavo apie 300 karių iš Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, taip pat Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro ir Ordinariato.
Pratybų metu Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ buvo pavaldi JAV armijos Pietų Europos operacinių pajėgų pagrindu suformuotai divizijai. Brigados kariai vykdė vadaviečių pratybas, kuriose taktiniams sprendimams priimti ir situacijai valdyti buvo pasitelkta pažangi kompiuterinė konfliktų ir taktikos simuliacinė programa JCATS.
Skelbiama, kad užduotis brigada vykdė glaudžiai bendradarbiaudama su sąjungininkais – Lenkijos 9-ąja šarvuotąja brigada ir JAV 173-iąja oro desanto brigada. Pastaroji buvo pagrindinė pratybų treniruojamoji auditorija ir dalyvavo lauko taktikos pratybų formatu.
Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijose brigadą remiančių padalinių atstovai.
Anot kariuomenės, „Kardų susikirtimo 2026“ pratybos suteikė galimybę į brigados operacijų planavimą ir vykdymą integruoti naujai paskirtą personalą, brigados batalionų bei priskiriamų padalinių vadus. Pratybos taip pat leido stiprinti „Geležinio Vilko“ sąveikumą su NATO partneriais ir sąjungininkais bei kartu siekti aukštesnio pasirengimo kolektyvinei gynybai.
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