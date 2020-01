Pirmajam 2020-ųjų metų Panevėžio kūdikiui – vyskupo palaiminimas

Panevėžio vyskupas J. E. Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio meras Rytis Račkauskas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas pasveikino šiais metais gimusius naujagimius.

Šiais metais pirmasis kūdikis gimė šiandien ryte, apie 6.30 val. 2019 metų paskutinę dieną gimė trys mergaitės. Dvi mergaitės gimė besibaigiant gruodžio 31-ajai, beveik prieš 12 val.

Gimė anksčiau

Panevėžietei Linai L. tai jau antras sūnus. Pirmajam Karoliui – puspenktų metukų. Antrasis berniukas, kuris dar neturi vardo, gimė beveik 4 kg svorio ir 54 cm ūgio.

„Didelis berniukas gimė, bet nieko keisto – pirmas sūnus irgi nemažas gimė. Terminas gimdyti buvo numatytas sausio 8 dieną, bet mažylis nusprendė paankstinti laiką. Gimdymas buvo nelengvas – vaikas ne iš mažųjų, bet džiaugiuosi, kad neteko daryti cezario pjūvio. Pagimdžiau pati. Gimdymui prireikė beveik 9 val. Kadangi nebuvo šalia vyro – namuose su kitu sūnumi buvo, labai padėjo daktarai“, – džiaugėsi gimusiu antruoju sūnumi moteris ir sakė, kad ilgai ligoninėje neužsibus, po dviejų parų keliaus namo.

Linkėjo sveikatos

Pirmąjį šiųmetį naujagimį pagimdžiusią panevėžietę sveikino ir tvirtybės linkėjo Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas.

Panevėžio meras R. Račkauskas taip pat džiaugėsi pirmuoju kūdikiu.

„Džiaugiamės naujuoju panevėžiečiu, kurį padovanojote ne tik savo šeimai, bet ir mūsų miesto bendruomenei. Linkime jums sėkmės ir sveikatos. Būkite laimingi“, – sveikindamas naujagimio mamytę sakė meras R. Račkauskas ir palinkėjo tėvams geriausios sveikatos, puikios nuotaikos, sėkmės ir įteikė gėlių puokštę bei dovanas.

Linkėjo tapti Rūmų nariu

Panevėžio PPAR generalinis direktorius V. Matkevičius, įteikęs sūnų pagimdžiusiai motinai dovanas, teigė, kad berniuko gimimas – geras ženklas Panevėžiui.

„Tikiuosi, kad užaugęs jis garsins Panevėžį, vystys verslą ir taps Panevėžio PPAR nariu. Tegu berniukas auga tvirtas ir sveikas. Šeimai, o ypatingai mamai, linkiu sėkmės auginti sūnų, o šios dovanos padės mažyliui augti“, – sakė V. Matkevičius, o jam pritarė Panevėžio ligoninės vadovas A. Skorupskas ir įteikė mamai Angelą, kuris saugos naujagimį.

Gimdymų mažėja

Rimvydo Ančeravičiaus nuotr.

Panevėžio ligoninės laikinas akušerijos ginekologijos skyriaus vedėjas Raimundas Petrauskas pasidžiaugė, kad 2020 metų pirmagimis ir mama sulaukė tokio dėmesį ir sveikinimų.

„Visada smagų sulaukti sveikinimų ne tik iš Panevėžio vadovų, bet ir iš Panevėžio vyskupo, Panevėžio PPAR vadovo“, – sakė ginekologas ir tęsė:

„Džiugu sulaukti pirmojo šių metų kūdikio. Be to, džiaugiamės ir 2019 metų pabaigos gimdymais – prieš pat 12 val. gimdė dvi moterys. Jos 2020 metų sulaukė su naujagimiais ant rankų ir galėjo džiaugtis fejerverkais. Kasmet gimdymų mažėja, tokia demografinė padėtis. Beje, per 2019 metus Akušerijos gimdymo klinikoje buvo 1145 gimdymai, naujagimių daugiau, nes turėjome ir dvynukų. Pernai pats sunkiausias naujagimis buvo virš 5 kg, o mažiausias 700 gr mažylis. Jis po gimdymo pervežtas į Vilnių.“