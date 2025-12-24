Pirmines tyrimo išvadas gavusi Švietimo agentūra nenušalino Renaldo Čiužo

„Gautose pirminėse vidinio tyrimo komisijos išvadose nepateikta rekomendacija nušalinti NŠA direktoriaus pavaduotoją nuo pareigų. Jo darbo atsakomybės toliau lieka perskirstytos“, – teigiama BNS perduotame NŠA atsakyme.
Pasak agentūros, vidinis tyrimas dar nėra baigtas.
„Savo ruožtu NŠA įgyvendina kitas komisijos rekomendacijas dėl agentūros darbuotojų emocinio saugumo užtikrinimo“, – teigia ji.
Kaip lapkričio pabaigoje skelbė naujienų portalas „15min“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) persiųstame skunde R. Čiužas kaltinamas psichologiniu smurtu, mobingu bei seksualiniu priekabiavimu.
Jo darbo atsakomybės toliau lieka perskirstytos.
Laiške NŠA profesinei sąjungai R. Čiužo pavaldinė tvirtino, jog čia dirbančių moterų atžvilgiu skrieja nederami epitetai ir užuominos, ieškoma ir „fizinio kontakto“.
ŠMSM buvo prašoma kuo skubiau imtis priemonių ir nedelsiant nušalinti NŠA pavaduotoją nuo pareigų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė BNS teigė, kad savo ruožtu ministerija domėjosi situacija agentūroje.
„Mes iš tiesų pasidomėjome, ar pagal visus teisės aktus ir pagal visą tai, kaip privaloma, ar jie visas procedūras atliko, kad būtų iš tiesų išaiškinta pagal skundus pateiktus (situacija – BNS)“, – sakė ministrė.
NŠA direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Čiužas pradėjo eiti šių metų liepą.
R. Čiužas nuo 2020 metų ėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas, tačiau 2022 metais šalių susitarimu pasitraukė iš jų, sulaukęs pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.
Naujausi komentarai