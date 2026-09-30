Pirmoji ponia pasveikino Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto bendruomenę

Pasak D. Nausėdienės, universiteto studentų intelektinis smalsumas, fizinis aktyvumas ir dvasinė bendrystė tampa ne tik prasmingo gyvenimo palydovais, bet ir gyvenimo kokybę kuriančiomis vertybėmis – tikru ilgaamžiškumo eliksyru.
„Galimybė mokytis, bendrauti, kurti ir atrasti naujus dalykus suteikia gyvenimui naujų spalvų, prasmės ir džiaugsmo. Nepaliaujamai siekdami naujų žinių ir vienydami jėgas, Jūs prisidedate prie visos mūsų visuomenės klestėjimo, užtikrinate jos kultūrinį ir dvasinį gyvybingumą. Jūsų gyvenimo pamokos, sukauptas žinių ir gebėjimų lobynas padeda kurti stipresnę, gyvybingesnę ir ateities kartoms atvirą Lietuvą“, – trečiadienį išplatintame pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia taip pat pabrėžė, kad geopolitinės įtampos laikais itin svarbus TAU indėlis palaikant kartų solidarumą.
„Gyva mūsų tautos atmintis, susitinkanti su dabarties iššūkiais, padeda juos įveikti. Šiame žinių ir bendrystės kupiname poliloge gali gimti naujos idėjos ir kryptys ateities Lietuvai“, – pabrėžė D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia palinkėjo, kad TAU ir toliau išlaikytų savo galią įkvėpti ir burti įvairaus amžiaus žmones.
ELTA primena, kad Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę.
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