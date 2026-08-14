Pivašiūnuose prasideda savaitę truksiantys Žolinės atlaidai

Kaip pranešė Alytaus rajono savivaldybė, atlaidų programa prasidės rugpjūčio 14 d., penktadienį, iškilmių išvakarėse Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Šią dieną 18 val. bus aukojamos šv. Mišios, o vakaras skirtas jaunimui.
Svarbiausią Žolinės atlaidų dieną, rugpjūčio 15 d., bus minima Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė, taip pat minimas Kaišiadorių vyskupijos 100-mečio jubiliejus.
Taip pat šeštadienį vakare Pivašiūnuose vyks šventinė programa. Skelbiama, kad Ilgio ežero pakrantėje susirinkusiųjų lauks gyva muzika ir šokiai, taip pat šventės lankytojai galės dalyvauti tradicinių amatų edukacijose.
Savivaldybė nurodo, kad tūkstančius tikinčiųjų į Pivašiūnus sutraukiantys tradiciniai Žolinės atlaidai toliau vyks iki rugpjūčio 22 d.
„Rugpjūčio 16-oji bus skirta šeimoms, rugpjūčio 17-oji – „Caritas“ diena, o rugpjūčio 18-oji – gyvojo rožinio ir maldos grupių diena. Rugpjūčio 19 d. vyks kunigų ir vienuolių diena, o rugpjūčio 20 d. bus minima palaimintojo Teofiliaus Matulionio diena bei Lietuvos kariuomenės, policijos ir kitų statutinių institucijų pareigūnų diena. Rugpjūčio 21 d. Pivašiūnuose laukiami tikybos mokytojai, katechetai ir pedagogai“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Atlaidų savaitę šeštadienį, rugpjūčio 22 d., užbaigs Švč. M. Marijos Karalienės liturginis minėjimas, kurio metu bus meldžiamasi už ligonius, neįgaliuosius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus.
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