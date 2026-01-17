Planuojama pirmąkart testuoti technologijas kovai su kontrabandiniais balionais

„Vasario viduryje planuojame daryti pirmuosius testavimus. (...) Su kariuomene baigiame susiderinti, kad būtų laisvas poligonas ir būtų paruoštos komandos tam išbandymui“, – Eltai teigė P. Petrauskas.
„Į viską žiūrime gana optimistiškai – tyliai, daug nepasakodami, judame į priekį“, – tikino ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Jo teigimu, institucijos surengtą konkursą dėl 1 mln. eurų finansavimo gruodį laimėję konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“, šiuo metu savo produktus vysto atskirai.
Tiesa, jiems yra sukurta bendra platforma, kur bendrovės gali dalintis aktualia informacija tarpusavyje ir su institucijomis.
„Visi trys laimėtojai dirba savo komandose atskirai, ties savo produktu, tačiau mes esame sukūrę platformą, kurioje jie dalinasi informacija, žiniomis ir savo įvairiais procesais. Platformoje yra įsitraukusi ir Lietuvos kariuomenė, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atitinkamų institucijų pareigūnai. Turime šią platformą ir ji padeda mums matyti, kaip galėtume sulipdyti bendresnį produktą“, – kalbėjo viceministras.
Pripažįsta, kad 1 mln. eurų galutiniam produktui paruošti – neužteks
Anot P. Petrausko, milijono eurų finansavimas, kuris buvo pažadėtas konkurso nugalėtojams – nebus pakankamas, kad būtų paruošta galutinė priemonė Lietuvos oro erdvei nuo balionų apginti. Viceministras oficialių detalių dėl galimo biudžeto pateikti negalėjo, bet pripažino, kad jis turės didėti, o prie to prisidėti reikės ne tik EIM.
„Esame suskaičiavę kiekvienam projektui atskirus biudžetus ir taip – milijono eurų viskam tikrai neužtenka. Žiūrint į kiekvieno projekto vertę, mes tą biudžetą padidinsime – tiek EIM ir VRM, kitos institucijos prie to finansavimo prisidės“, – užtikrino P. Petrauskas.
Ministerijos atstovas taip pat pabrėžė, kad nors kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos link Lietuvos pastaruoju metu skrenda rečiau, ruošiama priemonė vis tiek bus skirta kovoti su būtent tokio tipo oro erdvės pavojais.
„Grėsmė nėra pasikeitusi – tokio tipo balionai, kurie iki šiol skrido iš Baltarusijos, net kažkokio konflikto atveju – skris. Tikrai reikia turėti priemonę, su kuria būtų galima prieš juos kovoti. Šiai dienai balionų yra mažiau, bet jų bet kada vėl gali būti daugiau. Toje pačioje Ukrainoje taip pat skraido panašūs balionai“, – apibendrino viceministras.
EIM kvietimą verslui siūlyti idėjas kovai su kontrabandiniais balionais paskelbė praėjusių metų spalį.
Laimėtojų pasiūlytos idėjos aprėpia dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Nors šiuo metu didelio balionų antplūdžio nefiksuojama, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šią savaitę sakė, jog atšaukti ekstremaliosios situacijos poreikio nėra. Jo teigimu, dabar tai vis dar yra reikalinga ir naudinga, priimant situacijos suvaldymui reikalingus sprendimus.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė tikino, jog nors šventiniu laikotarpiu nebuvo fiksuota didelio meteorologinių balionų skaičiaus ir jų poveikio oro uostų veiklai, situaciją vertinti dar anksti. Anot jos, praėjusiais metais Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) perėmus rekordinį nelegalių cigarečių kiekį, kovą su kontrabanda žadama ir toliau tęsti.
