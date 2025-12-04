Vaikšnoras: reikia turėti kantrybės

„Labai svarbu yra lūkesčių valdymas. (...) Mes pusantro mėnesio esame dažnai kalami prie kryžiaus ir mūsų klausiama, kodėl kažko nedarome. Tiesa, jei viskas būtų taip paprasta, būtume seniai paėmę iš lentynos (priemones – ELTA) ir išbandę jas realiomis sąlygomis“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo R. Vaikšnoras.
„Aš laukiu bet kokio efekto ir kviečiu tas firmas bei inžinierius jungtis prie mūsų komandų, testuoti ir bandyti viską realiu laiku, jeigu jau tik bus tam tinkamas prototipas“, – tikino kariuomenės vadas.
Kaip skelbta pirmadienį, EIM konkurse dėl 1 mln. eurų finansavimo, geriausius sprendimus Lietuvos oro erdvės apsaugai pristatė konsorciumai „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“ – pirmuoju etapu joms bus išmokėta po 100 tūkst. eurų, antruoju – skelbiamas kvietimas tolesniam idėjų vystymui.
„Šie trys konsorciumai buvo išrinkti iš daugiau nei 30, kurios pateikė pasiūlymus, o komisija svarstė ir viską žiūrėjo pagal specifikacijas, kurias kariuomenė buvo pateikusi, kokie poreikiai. Turbūt dabar jau yra bent koncepciniai sprendimai ir aš tikiu, kad juos išvysčius iki tam tikro taško ir išbandžius realiomis sąlygomis – galime rasti sprendinius ir gana greitai“, – vylėsi R. Vaikšnoras.
Jis neabejoja, kad visuomenė, oro uostai ir gyventojai planuojantys išvykas nori, jog sprendimai būtų atrasti kaip įmanoma greičiau, tačiau jis prašo kantrybės ir pabrėžia, jog institucijos bei pramonė jau ir dabar itin greitai reaguoja į iškilusias grėsmes.
„Esu dėkingas, kad pramonė atsiliepė, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė tą konkursą. (...) Jei nieko nedarysi, tai nieko ir neturėsi. (...) Greičio visi nori ir suprantu, kad efekto reikia greitesnio, bet visiems reikia ir šiek tiek kantrybės. Manau, prieisime tam tikrus sprendinius, o tą idėją galbūt net eksportuoti ir tapti lyderiais regione ar pasaulyje“, – reziumavo LK vadas.
EIM kvietimą verslui paskelbė spalio pabaigoje, jo bendra vertė siekia 1 mln. eurų, o pirmu idėjų atrankos etapu įmonėms planuojama skirti bent 300 tūkst. eurų.
Finansavimui gauti iš viso buvo pateiktos 35 paraiškos.
ELTA primena, kad pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų. Panaši situacija fiksuota ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
