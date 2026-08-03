Po audros – apokaliptiniai vaizdai

Audra Rytų Lietuvą pasiekė vėlų šeštadienio vakarą. Gyventojai vaizdais dalijosi ir socialiniuose tinkluose. Atrodė, kad oras pasikeitė vos per kelias minutes – žaibus ir griaustinį netrukus papildė škvalas.
„Šeštadienį vakare ties Lenkija pradėjo formuotis audros židiniai ir judėjo link Lietuvos. Pirmiausia pasiekė pietinius Lietuvos rajonus, Alytaus apskritį, o vėliau visa sistema judėjo link Vilniaus“, – aiškino Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
Vos per kelias valandas Vilniaus rajone prilijo apie 35 milimetrus, t. y. ant kiekvieno kvadratinio metro iškrito daugiau nei trys kibirai vandens.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Pirmąją rugpjūčio dieną čia iškrito beveik pusė mėnesio kritulių normos. Tai tikrai labai didelis kiekis“, – teigė I. Daunoravičiūtė.
Dėl audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, o daugiausia iškvietimų sulaukta Vilniaus apskrityje.
Sekmadienį Vilniaus rajonas atrodė tarsi po apokalipsės.
„Visas kelias buvo pilnas medžių, tad darėme pravažiavimą. Penkerius metus dirbu, bet tiek daug matau pirmą kartą“, – pasakojo ugniagesys gelbėtojas Mindaugas Kondrotas.
Užubalių gyvenvietėje medžiai krito vienas po kito.
„Labai stiprus vėjas pakilo, atrodė, kad pradėjo suktis. Pirmas medis įkrito į kiemą, įėjome į namą, tada antras medis įkrito į kiemą. Išėjau po valandos ir jau buvo keturi ar penki medžiai“, – pasakojo vietos gyventojas Aivaras.
Anot sinoptikų, vėjas audros metu siekė daugiau nei 20 metrų per sekundę.
Vytautas žurnalistams pasakojo, jog per audrą važiavo namo. Tiesa, atvykęs savo namą vyras rado jau be stogo.
„Pusę to stogo nuplėšė. Tai virš dviejų kambarių praktiškai likome kaip po dangumi. Gerai, kad yra kita dalis, kurios nenuplėšė, tad buvo kur nakčiai apsistoti“, – pridūrė jis.
Pusė Vytauto namo buvo užlieta, o nuo vandens pakilo parketas.
„Iki išnaktų tvarkėmės ir vandenį sėmėme, nes kai neliko stogo, viskas bėgo ant grindų“, – sakė pašnekovas.
Gyventojai užlietas gatves fiksavo ir pačioje sostinėje. Socialiniuose tinkluose dešimtys žmonių dalijosi balose pamestų automobilių numerių nuotraukomis.
Socialiniuose tinkluose greitai išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, jog vyras vandens motociklu plaukia lietaus užlieta gatve. Taip jis pasiekė Avižienių žiedą, kuriame dėl susikaupusio vandens eismas buvo smarkiai apsunkintas.
Vaizdo įrašo autorius juokaudamas perspėjo kitus gyventojus, kad šiems geriau rinktis kitą kelią arba automobilį iškeisti į vandens transportą.
„Rinkitės kitą kelią į savo namus. Pro Avižienių žiedą nepravažiuosite, o praplauksite. Arba rinkitės kitą transporto priemonę“, – sakė vyras.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad audringiausi orai buvo pietrytinėje šalies dalyje.
„Šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį daugelyje rajonų palijo, griaudėjo perkūnija. Vietomis lietus buvo smarkus. Per perkūniją kai kur gūsiai siekė iki 15–16 m/s. Aukščiausia oro temperatūra 22–28 laipsniai. Naktį ir rytą kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra naktį 12–17, Skuode ir Kretingoje – 11 laipsnių“, – nurodė tarnyba.
Meteorologų duomenimis, per praėjusią parą daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje, Šilalės rajone, – 47,1 mm, arba pusė mėnesio normos. Vilniuje, Trakų Vokėje, iškrito 34,7 mm kritulių – beveik pusė mėnesio normos.
Varėnoje užfiksuota 27,3 mm kritulių, arba trečdalis mėnesio normos, o Šeduvoje, Radviliškio rajone, – 26,9 mm, tai yra maždaug du penktadaliai mėnesio normos.
„Audringiausi orai buvo pietrytinėje šalies pusėje. Ne tik intensyviai palijo, bet ir griaudėjo perkūnija, fiksuoti vėjo sustiprėjimai“, – skelbė meteo.lt.
Dėl audros kurį laiką sutriko ir Vilniaus oro uosto darbas. Lėktuvai negalėjo leistis ir suko ratus aplink teritoriją. Vienas skrydis iš Atėnų buvo nukreiptas į Kauno oro uostą.
Tiesa, anot sinoptikų, artimiausiu metu orai bus ramūs.
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