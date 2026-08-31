Po audros elektros vis dar neturi apie 17 tūkst. vartotojų

„Šio ryto duomenimis, mes dar turime 17 tūkstančių klientų arba labiau gal dabar naudočiau sąvoką objektų, kuriems neatstatytas elektros energijos tiekimas, nes dalis šių objektų yra tie, kurie, tarkime, nevartoja arba vartoja labai mažai elektros energijos, bet bendras skaičius yra 17 tūkstančių“, – pirmadienį LRT radijui sakė ESO vadovas Renaldas Radvila.
R. Radvilos teigimu, iš šių 17 tūkstančių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar neatstatytas.
„Sudėtingiausia padėtis išlieka (...) tuose regionuose, kur mes turėjome didžiausią vėjo greitį ir didžiausią stichijos pasireiškimą, ten ir yra daugiausia klientų be elektros energijos. Tai yra Utenos, Panevėžio ir Kauno regionai“, – sakė R. Radvila.
Sudėtingiausia padėtis išlieka (...) tuose regionuose, kur mes turėjome didžiausią vėjo greitį ir didžiausią stichijos pasireiškimą.
Pasak jo, šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90 proc. nukentėjusių klientų.
ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos.
Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas – be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. ESO teigimu, iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams.
Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
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