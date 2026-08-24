Po chaoso – naujas sprendimas dėl priedangų

Pašilaičių daugiabučio bendrijos pirmininkas Vaidas dar neseniai susidūrė su problema. Paskelbus raudoną oro pavojų, atrakinti priedangą nebuvo kam.
„Susidūrėme su situacija, kad gyventojai negalėjo patekti į mūsų patalpas, kurios galėtų būti tinkamos kaip priedanga“, – pasakojo Pašilaičių daugiabučio bendrijos pirmininkas Vaidas.
Tokių atvejų pasitaikė ir daugiau. Ekstremali situacija, o ant priedangos durų – spyna.
„Mūsų pačių vertinimu, reikėtų turėti galimybę ekstremaliu atveju duris atrakinti nuotoliniu būdu“, – aiškino Vaidas.
„Tikrai, esant tokiai ekstremaliai situacijai, dauguma slėptuvių bus neatidarytos, kad ir kaip mes, administratoriai, besistengtume ar kiek tų raktų begamintume, nes oro pavojus paprastai skelbiamas nenuspėjamu laiku“, – teigė Administratorių asociacijos prezidentas Sigitas Čirba.
Todėl Vilniaus savivaldybė siūlo sprendimą – skirti pinigų priedangoms ir įrengti spynas, kurias būtų galima atrakinti nuotoliniu būdu.
„Dar šiais metais skirsime vieną milijoną eurų būtent šiai programai, o gyventojai galės teikti paraiškas ir tokias sistemas įsirengti savo priedangose, rūsiuose“, – sakė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Savivaldybė žada finansuoti iki 95 proc. išlaidų. Likusius 5 proc. turės padengti patys gyventojai.
„Vienos paraiškos suma negali būti didesnė nei 20 tūkst. eurų“, – nurodė A. Bužinskas.
Tai reiškia, kad sostinės gyventojai galės patys nuspręsti, ar nori pasinaudoti tokia parama, ar ne.
„Tai yra jų privatus turtas, jie patys už jį atsakingi, bet mes matome problemą, matome, kaip galime padėti patiems gyventojams ją išspręsti, ir skatiname tai daryti skelbdami įvairias programas“, – aiškino A. Bužinskas.
Bendrijos pirmininkas sako, kad problemų sumokėti likusią dalį nemato.
„Kadangi šis klausimas gyventojams aktualus, kalbame apie priedangas. Manau, kad gyventojai sutiktų prisidėti 5 proc.“, – svarstė Vaidas.
Gyventojai sako, kad jiems saugumas irgi pirmoje vietoje, tad kiek reikėtų, tiek ir dėtų.
„Na, tai kaip nors, aišku. Pensininkas, bet už gyvybės saugojimą – bet kokią sumą“, – sakė praeivis.
„Tikriausiai svarbus dalykas. Tai taip“, – pritarė moteris.
„Na, negali viskas būti nemokamai. O čia tikrai svarbus momentas. Manau, kad mokėčiau“, – kalbėjo kita praeivė.
Tačiau ne visi tuo įsitikinę.
„Priedangos skirtos ne tik gyventojams – ir aplinkiniai turėtų teisę bei galimybę ten patekti. Tad priversti gyventojus jas finansuoti turbūt bus sunku“, – teigė „Civinity“ regiono vadovas Darius Pūras.
„Jeigu yra kažkokia nelaimė, juk nepulsi skaičiuoti pinigų, kas mokėjo, kas nemokėjo“, – sakė praeivė.
„Manau, kad čia jau ego klausimas. Jeigu žmonės negali prisidėti arba nenori, tai jau jų sąžinės reikalas“, – svarstė praeivis.
Kyla ir kitas klausimas – kaip turėtų atrodyti tokios spynos? Pasak savivaldybės, konkretų modelį galės pasirinkti patys gyventojai.
„Matyt, tą spyną užkoduoji taip, kad tam tikro pranešimo atveju ji būtų atrakinama. O kokia sąsaja bus – ar su mūsų programėle KOVAS, ar su dar kuo nors, – tai jau techniniai dalykai“, – aiškino A. Bužinskas.
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Administratorių asociacijos pirmininkas tam jau turi idėjų – elektromagnetines spynas su SIM kortelėmis. Tik greičiausiai gyventojams už tai tektų mokėti ir mėnesinį mokestį.
„Įrengti elektromagnetines nuotolinio valdymo spynas, kurias būtų galima valdyti vieno mygtuko paspaudimu, ir visos slėptuvių spynos atsidarytų vienu metu“, – siūlė S. Čirba.
Tiesa, savivaldybės parama bus skirta ne tik daugiabučiams. Jos galės prašyti ir mokyklos bei darželiai, kuriuose tinkamų priedangų dar nėra.
„Bus orientuota grynai į langus – kaip padaryti, kad tos patalpos, kuriose šiuo metu yra langai, irgi būtų saugios. Tam irgi yra techninių galimybių – kaip tuos langus padaryti saugius, kad jie atlaikytų smūgio bangą ir nepabirtų šukėmis“, – aiškino A. Bužinskas.
Patvirtinti paramą savivaldybė žada rugpjūčio pabaigoje, tad gyventojai jau dabar gali dairytis, kokius modelius rinktis, kad prireikus priedanga atsirakintų nuotoliniu būdu.
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