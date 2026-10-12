Po Henriko Vaitiekūno mirties prabilo Edita Mildažytė: kiek mes visko prikrėsdavome

Prisiminimais E. Mildažytė dalijosi feisbuke.
„Kas čia per laikas, kad iškilūs ir gražūs žmonės iškeliauja vienas paskui kitą… Kaip kokie paukščiai.
Netekome talentingo, šmaikštaus ir labai išradingo žurnalisto Henriko Vaitiekūno. Galėčiau laikyti jį savo profesijos mokytoju… Dar studentę jis mane kviesdavo sykiu daryti reportažus „Labam rytui“.
Visada ką nors iškrėsdavo… Pamenu, filmavome tokią meškutę Nidą, kurią žmonės buvo užauginę privačioje sodyboje netoli Rokantiškių. Kai jau pakalbinau meškos šeimininkę, Henrikas paragino mane duoti gyvūnui saldainį… Vėliau visas siužetas buvo sumontuotas iš to, kaip bėgioju nuo meškutės, žinoma, pagal jo pamėgtą „Lambados“ melodiją.
O kiek mes visko prikrėsdavome jo sumanytuose „Žaidimuose“! Ir pinigus už perėjimą tiltu rinkome, ir automobilių greitį fenais matavome… Daugelis ir šiandien atsimena legendinę jo kurtą „Laisvės alėją“.
Ilsėkis… Važinėkis ten, aukštybėse, savo surūdijusiais „Žiguliais“, kuriuos žadėjai man testamentu palikti…
Niekada nepamiršiu Tavo sparnuotos frazės, kad vyras ir moteris tikrai gali būti draugai… Bet tai yra nesąmonė!
Buvai ir esi šviesa, linksmumas ir geras ūpas, stiprokai dvelkiantis tabaku.
Tegul Dangus Tave pasitinka… Ir akį merk tik gražiausiems angelams!“ – rašė E. Mildažytė.
Primename, kad tautiečius žinia apie H. Vaitiekūno mirtį pasiekė sekmadienį. Žinomas vyras mirė būdamas 77-erių.
H. Vaitiekūnas gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d.
1969 m. dirbo „Valstiečių laikraštyje“, vėliau – „Vakarinių naujienų“, Vilniaus bei Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose.
Lietuvos televizijos „Panoramos“ redakcijos reporteriu H. Vaitiekūnas dirbo 1978–1993 m., vėliau kūrė televizijos laidas.
Per savo karjerą jis yra sukūręs penkiolika autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“.
Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“.
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