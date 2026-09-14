Po klausimų apie gyventojų perspėjimą – kariuomenės vado atsakas

„Lietuvos kariuomenė veikia pagal iš anksto sutartą, praktikoje išmėgintą ir patvirtintą indikatorių sistemą, kuri yra paremta turimomis priemonėmis. Kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojame turimas stebėjimo priemones pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžiame maksimumą iš to, ką turime. Oro erdvę ir jūrinę ekonominę zoną mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir yra savo srities profesionalai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį teigia R. Vaikšnoras.
Taip jis teigė krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
„Ta informacija manęs netenkino, ji neatsako į visus klausimus, klausimų tikrai liko“, – žurnalistams pirmadienį sakė R. Kaunas.
Ministras pranešė paprašęs sudaryti ekspertų darbo grupę, į kurią įeina tiek viceministras, kuruojantis tą darbo grupę, tiek Generalinės inspekcijos ir Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta analizė, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai.
Kaip rašė BNS, sekmadienį 4.05 val. ryto karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos.
Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendimų priėmėjai informuoti laiku, tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką.
Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų, įskaitant Vilniaus miesto, gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų, buvo paraginta nusimatyti saugią vietą. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį.
(be temos)