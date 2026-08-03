Po kūdikio mirties – vis daugiau klausimų

„Mes nekalbėtume viešai, o gedėtume, bet nėra kitos išeities“, – pasakojo mirusio kūdikio mama.
Moteris nieko neslėpdama aprodė namus ir tuščią mirusios mergaitės lovelę. Ši istorija sulaukė ir aukščiausios šalies valdžios dėmesio.
„Kiekvieno vaiko, kūdikio, žmogaus žūtis pirmiausia sukelia didžiulę užuojautą, gailestį, todėl šioje vietoje norėčiau pareikšti užuojautą mirusio kūdikio tėvams. Kita vertus, teisės ir pareigos eina viena šalia kitos“, – kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.
Anot medikų, dviejų mėnesių kūdikis nesvėrė nė dviejų kilogramų, todėl personalui kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
„Policija darė apklausą su mumis. Mes turėjome ne prie vaiko būti, bet eiti į apklausas. Jie pateikė raštą, kad pagrindo kaltinimams nėra, o Vaiko teisės eina kitokiu keliu“, – teigė mirusio kūdikio mama.
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Teisiniu keliu dabar nusprendė eiti ir prokuratūra, pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
„Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose šių metų liepos pabaigoje mirė kūdikis, aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis“, – rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.
Teigiama, kad kūdikis gimė turėdamas įgimtų sveikatos sutrikimų ir retą genetinę ligą. Dėl jos esą 90 proc. tokių kūdikių neišgyvena nė pirmųjų metų.
„Ji mėnesį laiko gyveno mūsų įprastą, jaukumo kupiną gyvenimą gamtoje, t. y. matė dangų, galėjo užuosti gėles, girdėti paukščius, matyti medžius, o kitą mėnesį gyveno kančioje“, – pasakojo moteris.
Anot prokuratūros, per tyrimą bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
Situaciją paaštrino tai, kad apie kūdikį buvo informuota Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri nusprendė iš šeimos paimti ir visus kitus vaikus. Šeimoje jų – šeši.
Tyrimo centre atsidūrė pačių institucijų veiksmai ir klausimas, ar visi jų sprendimai buvo pagrįsti.
„Man rūpi, kokia reali grėsmė kyla kiekvienam vaikui, kad valstybė priima sprendimą, jog iš šeimos reikia paimti šešis vaikus“, – kalbėjo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos teigimu, vaikai iš šeimos bus paimti tik tuo atveju, jei šeima atsisakys bendradarbiauti.
„Jei kyla tam tikrų problemų, institucijos visada pasirengusios ateiti į pagalbą. Labai tikiuosi, kad ir Vaiko teisės vadovaujasi tokiais principais“, – sakė G. Nausėda.
Šeima pasakojo jau sulaukusi socialinės darbuotojos skambučio.
„Norėjo mums pasiūlyti atvejo vadybą, t. y. vadinamąją iliuzinę pagalbą. Tai yra intervencija į šeimą ir nuolatinis ramybės nebuvimas“, – teigė mirusio kūdikio mama.
„Taip, jei vaiko gyvybei yra pavojus, neabejotinai reikia saugoti. Bet ar yra taip? Mes čia dar kartą užsišokame ant labai aštrių debatų“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.
A. Veryga šioje istorijoje įžvelgė modernaus pasaulio ir kitaip gyventi norinčių šeimų susidūrimą. Šeima įvardijama kaip gamtos žmonės – vaikai gimdomi namuose, o vietos mero teigimu, jie neskiepijami ir nelanko įprastų ugdymo įstaigų.
„Su nerimu perskaičiau mero pastebėjimus, kad ta šeima buvo keista, vaikai lankė lauko darželį. Mes juos įteisinome anoje kadencijoje. Man labai nepatinka tokie pasakymai, kad jie buvo keisti ir vien dėl to vaikus reikia paimti“, – sakė A. Veryga.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pabrėžė, kad Lietuvoje nedraudžiama vaikų auginti ir auklėti pagal savo pasaulio suvokimą.
„Yra tam tikra riba ir ta riba pasiekiama, kai dėl tėvų sprendimų gali būti pažeista vaiko teisė. Viena iš jų – sveikata ir gyvybė“, – pabrėžė A. Jakavonienė.
„Man atrodo, reikia sulaukti tyrimų ir pasidarysime išvadas, kokių pokyčių reikia“, – teigė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Kūdikio mama viešai dalijosi, kad vaikus gydo ir dažniausiai tai daro privačiose klinikose bei tam skirdama ir pinigų, ir laiko.
Šeima taip pat atvirai pasakojo, kad vienas iš vaikų turi problemų su kojomis – jam diagnozuota šleivapėdystė. Socialiniame tinkle dar prieš kelerius metus buvo renkamos aukos.
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