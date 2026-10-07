Po naujausio incidento Latvijos pasienyje – Katelyno reakcija: ar Lietuva tam pasiruošusi?

„Turiu pripažinti, toks incidentas yra papildoma eskalacija, kuri kelia nerimą, kad tai gali būti ir prie mūsų sienų, bet mes esame tam pasiruošę ir tikrai manau, kad susitvarkysime su visomis hibridinėmis grėsmėmis“, – trečiadienį žurnalistams sakė politikas.
Ministro teigimu, iki šiol Lietuvoje nebuvo pasitaikę tokių incidentų kaip kaimyninėje valstybėje.
BNS rašė, kad pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, vedama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Latvių Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) šį bandymą sustabdė, tačiau, kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi.
Tai tik parodo, kad šis laikmetis reikalauja greitų ir drąsių sprendimų, kuomet mes įgalinsime savo tarnybas ginti ne tik save, bet ir valstybę.
Ginkluoti kontrabandininkai grasino NBS kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link.
Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją.
Anot NBS, šis incidentas rodo, jog tikslinės provokacijos ir hibridinės grėsmės prie Latvijos ir Baltarusijos sienos tęsis, neteisėtą migraciją naudojant kaip spaudimo įrankį Latvijos, o kartu ir Europos Sąjungos bei NATO išorės sienoms.
„Šie incidentai, kurie įvyko vakar vakare prie Latvijos, puikiai parodo, kad mes, kaip Vidaus reikalų ministerija, užbėgame tiems įvykiams už akių, nes prieš keletą savaičių paskelbėme, kad jau esame paruošę ginklų panaudojimo teisinį reguliavimą, kuris leistų didesnes galimybes mūsų pareigūnams saugoti mūsų valstybės sieną“, – kalbėjo ministras.
„Tai tik parodo, kad šis laikmetis reikalauja greitų ir drąsių sprendimų, kuomet mes įgalinsime savo tarnybas ginti ne tik save, bet ir valstybę“, – akcentavo jis.
Tiesa, M. Katelynas pabrėžė, kad kiekvienas sprendimas, kuris priimamas šiame geopolitiniame laikotarpyje, turi vesti link deeskalacijos.
„Pareigūnai įvertina situaciją, priima tuo metu geriausius sprendimus ir aš tikrai nesakyčiau, kad kiekvieną kartą turi vienaip ar kitaip elgtis. Tik pareigūnai žino, kaip tuo metu geriau“, – pridūrė politikas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 21 migrantą.
Ministras: VSAT teisingai pasielgė į Rusiją grąžinusi vėliau nuteistą jos pilietį
Vidaus reikalų ministras M. Katelynas sako, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pasielgė teisingai, atgal į Rusiją grąžinusi iš Kaliningrado į Lietuvą Nemunu atplaukusį vyrą, kuriam vėliau Rusijoje skirta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Be to, ministro žiniomis, minėtas pilietis buvo kaltinamas ne tik karo Ukrainoje smerkimu.
„Kuomet buvo tikrai neaiškiai išreikštas noras dėl prieglobsčio, jam buvo paaiškintos visos procedūros, kurios turi būti atliktos, ir kaip turi būti suformuotas jo prašymas dėl prieglobsčio. Pats Rusijos pilietis atsisakė pildyti prašymą dėl prieglobsčio“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Katelynas.
„Tikrai palaikau VSAT sprendimą grąžinti Rusijos pilietį į Rusijos teritoriją“, – akcentavo jis.
Anot jo, tokį sprendimą VSAT priėmė pasitarusi su Valstybės saugumo departamentu.
Kaip rašė BNS, rugsėjo 17 dieną VSAT pareigūnai į Rusiją grąžino vyrą, Nemuno upe atplaukusį iš Kaliningrado srities.
VSAT tuomet teigė, kad duomenų apie vyrui kilusias grėsmes ar ypatingą statusą ir galimą priėmimą į Europos Sąjungą nebuvo, į pažeidžiamų asmenų kategoriją jis neįtrauktas, dėl to buvo priimtas sprendimas šito asmens neįleisti.
Kaip vėliau pranešė portalas „Lrytas“, rugsėjo viduryje į Rusiją grąžintas vyras buvo nuteistas, jam skirta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė – 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais smerkiamas karas Ukrainoje, turės leisti laiką griežtojo režimo kolonijoje.
„Lrytas“, remdamasis Rusijos portalu „Ruwest“, skelbė, kad Igoriui Odincovui skirtas nuosprendis „dėl viešų raginimų vykdyti teroristinę veiklą“. Lietuvos portalo žiniomis, tai tas pats asmuo, kuris buvo atplaukęs į Lietuvą, tą patvirtino ir Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis.
M. Katelyno turimais duomenimis, I. Odincovas buvo kaltinamas trimis veikomis, kurios nėra susijusios su viešojoje erdvėje nurodytomis aplinkybėmis.
„Atliekant (...) detalių patikslinimą, kuomet buvo kalbama su nelegaliai patekusiu į Lietuvos Respublikos teritoriją Rusijos piliečiu, ne dėl to buvo priimti sprendimai. Tikrai buvo atlikti kiti vertinimai ir tas pilietis buvo kaltinamas dėl kitų nusikalstamų veikų, ne dėl šitos (Ukrainos palaikymo – BNS)“, – kalbėjo ministras.
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