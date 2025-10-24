Po Orlausko pralaimėjimo teisme – „Blue/Yellow“ padėka: kokios naujienos!

„Kokios naujienos! Turime vieną įspūdingiausių Ukrainos rėmėjų sumų šiemet. Andrius Tapinas laimėjo šmeižto bylą prieš A. Orlauską bei jo draugus ir pažadėjo, kad visą teismo priteistą sumą – net 67 tūkst. eurų – paskirs paramai Ukrainai. Ačiū Andriui. Tokiu būdu A. Orlauskas bei jo draugai tapo vienais didesnių Ukrainos rėmėjų – ačiū Artūrui ir draugams – Rūtai, Giedrei bei „Init TV“. Džiaugiamės, kad Ukrainos pergale patiki vis daugiau jos skeptikų! – feisbuke paskelbė organizacija. – Visiems, kurie negali prie Ukrainos kovos prisidėti tokiomis sumomis, primename, kad paramos skambučiai kainuoja vos 1-2 kavos puodelius: 1482 (5 eur) ir 1499 (10 eur). Ir vienas prašymas – JOKIU BŪDU šia padėka nesidalinkite rusiškuose informaciniuose kanaluose. Nenorime, kad naujausi Ukrainos rėmėjai dėl to turėtų kokių nors problemų.“
Primename, kad A. Tapinas ir jo „Laisvės TV“ ilgai bylinėjosi dėl paskleistų duomenų ir informacijos pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo ir panaikinimo bei žalos priteisimo.
Atsakovais šioje byloje buvo A. Orlauskas, jo „Komiko teatras“, neatitinkančius tikrovės teiginius transliavusios bendrovės „Init“, „Nataiva“ (Rūtos Janutienės „OpTV“), „Goruva“ (Giedrės Gorienės „Komentaras TV“). Jie už garbės ir orumo įžeidimą A. Tapinui ir „Laisvės TV“ turės sumokėti 67 tūkst. eurų ir palūkanas. Be to, turės atlyginti bylinėjimosi išlaidas – apie 50 tūkst. eurų.
Teismas nusprendė, kad A. Orlauskas savo laidose daug kartų skleidė tikrovės neatitinkančias ir žeminančiais garbę bei orumą žinias, kad aukas Ukrainai renkantis A. Tapinas surinktas didžiules sumas iššvaistė pralošęs jas kortomis.
Penktadienį A. Tapinas apie pergalę teisme pranešė savo paskyroje „Facebook“.
Pasak jo, turės būti pašalinti visi šmeižikiški įrašai ir paskelbti paneigimai.
Apygardos teismo sprendimas įsigaliojo iš karto.
„Ir jei kas pamiršo, esame deklaravę, kad visa priteista neturtinė žala keliaus paremti Ukrainos gynėjų. Taigi – kol kas 67 tūkst. eurų ir Artūras Orlauskas gali tapti vienu didžiausių fizinių asmenų, parėmusių Ukrainą“, – socialiniame tinkle parašė A. Tapinas.
