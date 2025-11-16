Tapino ir Orlausko ginče LAT gavo pirmą skundą

Kaip Eltai nurodė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, minėtų juridinių asmenų kasaciniu skundu prašoma panaikinti spalį priimtos Vilniaus apygardos teismo nutarties dalį. Iš „Nataiva“ ir „Goruva“ visuomenininkui A. Tapinui ir jo įkurtai viešajai įstaigai „Laisvės TV“ priteistas neturtinės žalos atlyginimas bei minėtos įmonės įpareigotos paskelbti informacijos paneigimus.
„Kasaciniu skundu taip pat prašoma priteisti iš ieškovų (A. Tapino ir „Laisvės TV“ – ELTA) kasatoriams („Nataiva“ ir „Goruva“) lygiomis dalimis jų pirmosios, apeliacinės instancijos, ir kasaciniame teismuose patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą“, – teigė LAT atstovė T. Merkevičiūtė.
Šioje civilinėje byloje nepalankaus teismo sprendimo sulaukęs A. Orlauskas taip pat teigė LAT teiksiantis skundą. Visgi, pasak LAT atstovės T. Merkevičiūtės, komiko skundo teismas dar negavo.
A. Orlauskas vaizdo įrašų platformoje „YouTube“ kvietė žmones aukoti pinigus tam, kad jis galėtų padengti, teismo sprendimu, jam priteistas sumas šioje byloje. Tiesa, žmonėms pradėjus aukoti pinigus, situacija susidomėjo Valstybinė mokesčių inspekcija ir prokuratūra.
Teismas įpareigojo sumokėti pinigus ir paneigti informaciją
Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs A. Tapino ieškinį A. Orlauskui dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimo, spalį nusprendė, kad komikas su bendrovėmis „Init“, „Nataiva“, „Goruva“ iš viso visuomenininkui turės atlyginti 39 tūkst. eurų siekiančią neturtinę žalą.
Teismas nusprendė, kad A. Orlauskas savo laidose daug kartų skleidė tikrovės neatitinkančias ir garbę bei orumą žeminančias žinias apie tai, jog aukas Ukrainai renkantis A. Tapinas pinigus esą iššvaistė, dalį jų pralošė.
Vilniaus apygardos teismas nutarė A. Tapinui iš A. Orlausko bei bendrovių „Init“, „Nataiva“, „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ priteisti 39 tūkst. eurų neturtinės žalos su palūkanomis.
Kaip nutarė teismas, A. Orlauskui ir minėtiems juridiniams asmenims gali tekti mokėti 5 arba 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Kaip teigiama Vilniaus apygardos teismo nutartyje, „Laisvės TV“ naudai iš A. Orlausko, bendrovių „Init“, „Nataiva“, „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ priteisti 28 tūkst. eurų neturtinės žalos su palūkanomis.
Teismas taip pat perskirstė bylinėjimosi išlaidas ieškovų A. Tapino ir „Laisvės TV“ naudai.
Nutarta, kad A. Orlauskas, bendrovės „Init“, „Nataiva“, „Goruva“, viešoji įstaiga „Komiko teatras“ turės padengti apie 42,5 tūkst. eurų „Laisvės TV“ ir apie 7 tūkst. eurų A. Tapino patirtų bylinėjimosi išlaidų.
Be to, teismas įpareigojo A. Orlauską, kitus atsakovus byloje paneigti viešai paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją apie A. Tapiną ir „Laisvės TV“.
Šis Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas LAT
A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad visa jam ir „Laisvės TV“ neturtinei žalai priteista suma – 67 tūkst. eurų – bus skirta paremti Ukrainą.
Pateikė ieškinį dėl teiginių apie neva pasisavintas lėšas
ELTA primena, kad A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19-oje „Youtube“ platformoje transliuojamų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
Naujausi komentarai