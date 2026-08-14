Po pranešimų apie per incidentą pasienyje galimai sužalotą pareigūną – žinia iš prokuratūros

Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Milda Rimkė.
„Informuojame, kad visi incidento metu dalyvavę asmenys yra apklausti. Šiuo metu nedisponuojame duomenimis apie incidento metu pareigūnams padarytus sužalojimus, jų nedarbingumą ar vieno iš jų tempimą. Fizinio pasipriešinimo pareigūnų atliekamiems sulaikymo veiksmams aplinkybės yra tiriamos, todėl išsamiau jų komentuoti negalime“, – teigiama BNS perduotame komentare.
Taip teisėsauga teigia portalui „Lrytas“ penktadienį paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų, migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos.
Portalo šaltinių duomenimis, minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Tai portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.
Be to, anot „Lryto“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą.
Dėl šios situacijos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas penktadienį susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Ministro teigimu, jei pasitvirtins informacija apie sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių R. Liubajevui tęsti darbą.
Vykstant ikiteisminiams tyrimams VSAT nurodė negalinti BNS pakomentuoti šio įvykio aplinkybių.
Pirmasis apie incidentą pasienyje praėjusią savaitę pranešė portalas „Delfi“. Jo duomenimis, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
R. Liubajevas ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti, anot jo, tokio fakto VSAT nepavyko nustatyti.
Prokuratūra praėjusią savaitę praplėtė ir perkvalifikavo pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje.
Tyrimas taip pat praplėstas siekiant patikslinti pradinius duomenis bei patikrinti viešai skelbiamą informaciją apie aplinkybes, susijusias su atsakingų VSAT pareigūnų, organizavusių valstybės sienos stebėjimo, kontrolės ir apsaugos funkcijas ir jas vykdžiusių, veiksmais ir objektyviai, nešališkai įvertinti nustatytus faktus.
Savo ruožtu M. Katelynas inicijavo VSAT vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą.
(be temos)
(be temos)