Po Raudondvario dvaro istorijos Seimo komisija vertins nepotizmą viešajame sektoriuje

Bendru sutarimu pritarta formuluotei, jog komisija atliks „galimo sisteminio nepotizmo viešajame sektoriuje vertinimą ir analizę, pateiks pasiūlymus, kartu įvertinant Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją pagal gautą informaciją“.
Komisijos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas pradedant svarstyti šį klausimą teigė matantis poreikį įvertinti dvaro darbuotojų interesų konfliktą, politinius bei šeimyninius ryšius.
Savo ruožtu Artūras Zuokas kolegoms pasiūlė išplėsti tyrimo objektą ir aiškintis nepotizmą bei galimus neteisėtus įdarbinimus visose šalies savivaldybėse.
„(Platesniam – BNS) tyrimui pagardinti reikia kiaušinio. Tas kiaušinis – Raudondvario dvaras. Yra pasakymas „kas anksčiau – višta ar kiaušinis“, na, tai jeigu mes turime drakoną, o ne vištą, kalbant apie protekcionizmą, tai to drakono kiaušinis yra Raudondvario dvaras“, – aiškino jis.
Tokiai pozicijai pritarė ir „aušrietis“ Raimondas Šukys, kuris pabrėžė, jog ne konkrečios savivaldybės atvejo, o platesnio masto tyrimas būtų informatyvesnis.
LRT rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo LSDP aplinkos darboviete.
Nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Taip pat čia antrą atlyginimą gauna ir puse etato dirba viešųjų ryšių specialiste dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji BNS pateiktuose paaiškinimuose nurodė, jog dvare puse etato nuotoliniu būdu dirba nuo 2018-ųjų pabaigos.
A. Sinkevičienės teigimu, į darbą ją priėmė tuometė vadovė Snieguolė Navickienė, galėjusi įvertinti jos profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus.
LRT tyrimas taip pat parodė, jog A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius.
Kauno rajono savivaldybės administracija praėjusią savaitę pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su paviešinta informacija. Savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris tuomet sakė, jog tarp tiriamų darbuotojų yra Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, kuria ir dirba A. Sinkevičienė.
Pati premjero sutuoktinė atmetė dvejones dėl savo karjeros savivaldybėje, teigdama, jog 2023 metais vyriausiojo specialisto konkursą laimėjo įveikusi kitus pretendentus, o vadove vėliau tapo kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoja.
Be to, po visuomeninio transliuotojo tyrimo nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas.
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