Po siaubingo potvynio Nepale – naujausia žinia iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos

„Nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta“, – BNS ketvirtadienį nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos ašramu.
Gelbėtojų komandos ketvirtadienį skubėjo ieškoti daugiau nei 1 tūkst. dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigūs potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybes bei nušlavė ištisus kaimus.
Nepalo nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad ketvirtadienį 823 žmonės tebebuvo be žinios, iš jų mažiausiai 579 – turistai, tiek nepaliečiai, tiek užsieniečiai. Nepalo policija pranešė radusi 162 kūnus.
Kitoje sienos pusėje Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad purvo nuošliaužos Trisūlio uoste Tibete nusinešė tris gyvybes, o 558 žmonės, įskaitant 260 užsieniečių, vis dar ieškomi.
Tarp dingusių užsieniečių buvo indų, taip pat žmonių iš Australijos, Jungtinės Karalystės, Malaizijos, Nyderlandų, Portugalijos, Pietų Afrikos, Pietų Korėjos ir JAV, nurodė Nepalo turizmo valdyba.
Vietos žiniasklaidos priemonės „Banking News“ cituojamas turizmo tarnybos atstovas Santoshas Panta (Santošas Panta) teigė, kad tarp šių turistų yra ir Lietuvos piliečių.
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