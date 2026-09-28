Po siūlymo ilginti teisėjų įgaliojimų laiką – įtampa: įvardijo, dėl ko labiausiai nerimauja

„Sutarėme su Seimo pirmininku, kad mes toliau dirbame ties tuo projektu (siūlymo ilginti teisėjų įgaliojimų laiką – ELTA), kad toliau diskutuojame ir, jeigu reikia dar pataisų pačiame projekte, tai tas pataisas mes irgi siūlysime, diskutuosime Teisės ir teisėtvarkos komiteto rėmuose“, – pirmadienį po susitikimo su J. Oleku Seime sakė D. Bublienė.
Anksčiau Teisėjų tarybos vadovė Eltai sakė, kad buvo nustebusi, jog minėta iniciatyva su teisėjų bendruomene nebuvo derinta.
J. Olekas žurnalistams teigė pastebėjęs teisėjų bendruomenės susirūpinimą dėl pateiktos iniciatyvos, kuria siūloma pratęsti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Parlamento vadovas pabrėžė, kad teisės akto svarstymo metu kartu su Teisėjų taryba bus ieškoma tinkamiausio projekto varianto.
„Pirminė reakcija gal buvo, kad mes nepadiskutavome, kurie čia klausimai liečiami, nes kai kas galvojo, kad čia reikės ilgiau dirbti, kad atsiranda ne galimybė, o būtinybė, (kilo klausimų – ELTA) ar socialinės garantijos nepranyksta, tai man atrodo, kad tą dabar padarysime svarstymo metu ir pabandysime surasti optimaliausią variantą, kokį sprendimą priimti“, – aiškino J. Olekas.
D. Bublienė, kalbėdama apie siūlymą ilginti teisėjų įgaliojimų laiką, neslėpė, jog daugiausiai nerimo kyla dėl to, ar teisėjai, kurie nutartų dirbti ilgiau, galėtų toliau naudotis socialinėmis garantijomis.
„Dėl ko teisėjai labiausiai nerimauja – tai, kad nedingtų socialinės garantijos, kad jos išliktų. (...) Dėl šito reikia diskutuoti, kad tas įstatymo projektas nesumažintų socialinių garantijų“, – aiškino Teisėjų tarybos pirmininkė.
Jos ir kitų tarybos narių susitikimo su J. Oleku metu aptartas ir teismų finansavimo klausimas. Pasak D. Bublienės, šiuo metu itin opiu klausimu tapo nepakankamas teisėjų padėjėjų, teismo sekretorių algų finansavimas.
Seimo pirmininkas J. Olekas savo ruožtu sakė turintis viltį, jog finansavimas teismams kitąmet padidės. Tiesa, pasak parlamento vadovo, tai priklausys nuo įvairių veiksnių.
„Biudžetas priklausys nuo to, kaip surinksime (pajamas – ELTA), kaip pažabosime šešėlį, kiek mums reikės, pirmiausia, gynybai ir saugumui. Bet kaip tik įsišnekėjome apie teismų vietą saugumo sistemoje, ką rodo Ukrainos patirtis, į ką turėtume irgi pasižiūrėti“, – kalbėjo J. Olekas.
ELTA primena, kad antradienį Seime po pateikimo pritarus įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma 5 metams – nuo 65 iki 70 metų – pratęsti galimybę teisėjams užimti šias pareigas, šį klausimą toliau nagrinės parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Jei Seimas pataisoms pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai jam sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskyrimo laikas.
Be to, 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo paskirtiems teisėjams, jeigu jų įgaliojimai dar nebūtų pasibaigę. Tačiau įstatymas neatkurtų iki jo įsigaliojimo jau pasibaigusių teisėjo įgaliojimų.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
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