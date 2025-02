Po siūlymų keisti „Eurovizijos“ atrankos tvarką – ministro žodis: tai ne politikų reikalas

„Aš manau, kad tai ne politikų klausimas visiškai“, – BNS sakė Šarūnas Birutis.

Tuo metu Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) teigia, kad dėl atrankos proceso sprendžia pats transliuotojas, tačiau vertina visuomenės įsitraukimą.

„Aš tik atkreipiau dėmesį“

Praėjusią savaitę K. Vilkauskas išplatino pranešimą, kuriame abejoja Lietuvos galimybėmis atrinkti stiprų atlikėją, jeigu nacionalinė „Eurovizijos“ atranka bus ir toliau organizuojama taip, kaip ji organizuojama dabar.

Socialdemokratas BNS sakė, kad nekritikuoja atrankos organizatorių, tik nori inicijuoti diskusiją, kaip Lietuva galėtų geriau pasirodyti tarptautiniame dainų konkurse.

„Aš tik atkreipiau dėmesį, nes visi, matyt, kitokio rezultato norime. (...) Jeigu tik norime dalyvauti, tai palikime procesą tokį, koks yra, bet jei keliame tikslą ne tik dalyvauti, bet ir laimėti, tada visai kitaip turime veikti“, – kalbėjo K. Vilkauskas.

„Paprasčiausiai noriu atkreipti dėmesį, matant, kad ta energija mažėja, su kuo sutiko ir prodiuseriai, reikėtų ją paspartinti, paskatinti“, – pridūrė jis.

„Viskas čia yra tvarkoje“

Savo ruožtu kultūros ministras Šarūnas Birutis į partijos kolegos siūlymą žiūri skeptiškai.

„Aišku, kiekvienas gali turėti nuomonę, politikas juk žmogus“, – BNS sakė ministras.

„Manau, kad viskas čia yra tvarkoje, tam yra ir prodiuseriai, ir atsakingi žmonės, kurie dalyvauja rengiant ir nacionalinę atranką, ir atsakingi už mūsų pasirodymą pačioje „Eurovizijoje“ bei rezultatus joje“, – teigė jis.

Ministras teigė, kad nors konkursą kartais pasižiūri, nėra didelis jo gerbėjas.

„Kažkiek (pasižiūriu – BNS), nesu tas, kuris būčiau didelis gerbėjas, nes man „Eurovizija“ nėra tas formatas, kuris mane labiausiai žavėtų ir galvočiau, kad tai yra tikroji kultūra. Ten daug yra visko, aišku, kultūros irgi šiek tiek yra“, – kalbėjo jis.

Vertina visuomenės įsitraukimą

Tuo metu LRT teigia, kad dėl dalyvavimo „Eurovizijoje“ bei atrankų proceso sprendžia visuomeninis transliuotojas – tai yra Europos visuomeninių transliuotojų sąjungos nariams skirtas konkursas.

„Nepaisant to, vertiname visuomenės įsitraukimą į šį projektą, atveriame jį visiems kviesdami dalyvauti atrankų finalo koncerte gyvai, o po kiekvienos nacionalinės atrankos vertiname, ką galėtume pakeisti ar patobulinti kitais metais“, – teigiama BNS atsiųstame visuomeninio transliuoto komentare.

Anot LRT, pastaraisiais metais Lietuvos atstovams puikiai sekasi „Eurovizijos“ dainų konkurse – per ketverius metus visi atlikėjai pateko į finalą, užėmė jame aukštas vietas.

Transliuotojo teigimu, per šį laikotarpį atrankų procesas kardinalių pokyčių nepatyrė, tačiau naujovės diegiamos nuolat, pavyzdžiui, nuo praėjusių metų už tris geriausius atlikėjus balsuoja ir šalies atstovą išrenka tik žiūrovai – tokiu būdu nugalėtojas bus renkamas ir šį šeštadienį.

„Gaila, bet nėra vieno sėkmingo recepto nacionalinėms „Eurovizijos“ atrankoms – tai matyti pažiūrėjus į konkurso istoriją bei laimėtojus. Net ir šalys, kurios yra pateikiamos kaip sėkmingo atrankų proceso pavyzdys, patiria nesėkmes“, – teigia LRT.

Ministerijos galėtų prisidėti

Savo ruožtu K. Vilkauskas sakė, kad dėl šio klausimo jau buvo susitikęs su muzikos prodiuseriu Martynu Tyla.

„Pakalbėjome apie tai, nes jis susisiekė su manimi. Atrodytų, kad jie turėtų daugiausia pykti dėl kritikos ar panašiai, bet jokiu būdu jie nepyksta. Sako labai gerai, vis dalyvaujame ir dalyvaujame, bet vis neužsibrėžiame tikslo laimėti. Tam reiktų didesnių pajėgumų ir valstybės, ir privačių iniciatyvų suburti“, – BNS kalbėjo socialdemokratas.

Parlamentaras pabrėžė, kad jo tikslas – tik inicijuoti diskusiją, tačiau jokių parlamentinių iniciatyvų nesiims.

„Tikrai nesakau, kad Kultūros komitetas kišis, darys įtaką ar panašiai. Čia kūrybinis procesas, mes tik atkreipiame dėmesį į bendrą situaciją, kad galėtumėme padiskutuoti ir rasti, ką galime padaryti geriau – ir prodiuseriai, ir atlikėjai, ir komisija, ir LRT“, – teigė jis.

Tačiau K. Vilkauskas mano, kad valstybė galėtų daugiau prisidėti, kuomet jau yra atrinktas Lietuvos atstovas dainų konkurse.

„Kodėl nepasidarius didesnės informacinės kampanijos per Užsienio reikalų ministeriją viešinant mūsų atlikėją. Kultūros ministerija gal irgi galėtų finansiškai galėtų, kol tie atlikėjai ruošiasi „Eurovizijai“, įvairūs dalykai įmanomi“, – sakė parlamentaras.

Jis tikina, kad pergalės atveju, investicijos atsipirktų.

„Dabar tai tapo savotiška rutina, o kai tampa rutina, nėra to stimulo, energijos, tai sudėtingiau mums laimėti, o tai atsipirktų valstybei, vienas to festivalio organizavimas, tai tikrai valstybė grąžą gautų labai didelę per sales, per kavines, žodžiu, per daug ką, nes didelis kiekis žmonių suvažiuoja“, – teigė K. Vilkauskas.

„Geriausios idėjos negimsta valdžios kabinetuose“

Buvęs kultūros ministras liberalas Simonas Kairys taip pat abejoja K. Vilkausko iniciatyva.

„Kalbant apie muziką ar iš principo kultūrą, geriausios idėjos niekada negimsta valdžios kabinetuose, diskutuoti, ar vienaip, ar kitaip ta atranka turėtų vykti, yra juokinga, nes vis tiek viskas priklauso nuo idėjų, inspiracijų, kurios gimsta muzikos kūrėjų galvose, kaip tą išpildo atlikėjai ir panašiai“, – BNS sakė S. Kairys.

„Politikai mažiausiai turi reikšmės tokiuose procesuose“, – teigė jis.

Pasak S. Kairio, ne politikai turėtų spręsti, kaip atrenkamas šalies atstovas tokiame konkurse ar kaip organizuojama nacionalinė atranka.

„Įsivaizduoti, kad paskelbsime kažkokį valstybinį konkursą ir kažkaip kitaip rinksime atlikėjus ir siųsime į „Euroviziją“, tai naivu, taip daro tik šalys, kurios yra kažkur Rytuose“, – kalbėjo liberalas.

„Man taip atrodo, kad per daug dalykus sureikšminame, nes „Eurovizija“ yra atspindys ne kažkokio valstybės konkurso, tai visgi yra mūsų muzikos rinkos atspindys ir kuo ji stipresnė, kuo ji pajėgesnė, tai atveda į tam tikrą rezultatą“, – sakė jis.

Nacionalinę atranką į tarptautinį „Eurovizijos“ dainų konkursą organizuoja visuomeninis transliuotojas LRT. Paprastai skelbiamas konkursas, jame gali dalyvauti visi norintieji. Iš jų komisija ir žiūrovai atrenka, kas turėtų Lietuvai atstovauti „Eurovizijoje“.

Lietuva dar nėra laimėjusi šio tarptautinio dainų konkurso, aukščiausia Lietuvos vieta – šešta, ją 2006 metais užėmė grupė „LT United“.

Šeštadienį Kaune vyks šių metų nacionalinės atrankos finalas, jame varžysis 12 atlikėjų.