Policija: Lietuvoje išduota daugiau nei 46 tūkst. apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių

Lietuvos policijos Eltai pateiktais duomenimis, nuo 2023 m. liepos 1 dienos, kuomet įsigaliojo teisės aktai, suteikiantys teisę policijos pareigūnams išduoti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderius, iki šių metų rugsėjo 30 dienos šalyje buvo išduoti 46 237 orderiai.
85 proc. orderių skirta vyrams, o 15 proc. moteris. Neblaiviems asmenis skirti orderiai sudarė 72,1 proc.
„Ryškių pokyčių statistikoje nėra, dažniausiai skiriama orderių didžiuosiuose miestuose, kur ir gyvena daugiau žmonių“, – Eltai komentavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
2024 m. sausį-rugsėjį buvo išduotas 15 861 orderis – 85,2 proc. skirta vyrams, 14,8 proc. – moterims. Neblaiviems asmenims buvo skirta 72,4 proc. orderių.
Per tą patį laikotarpį prieš metus orderių išduota 1,5 tūkst. mažiau.
2025 m. sausį-rugsėjį buvo skirta 14 350 apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių. 84,7 proc. skirta vyrams, moteris – 15,3 proc. Neblaiviems asmenims minimu laikotarpiu skirta 70,7 proc. orderių.
Policijai ir teismams apskundžiama apie dešimtadalis išduotų orderių
Policijos pareigūno išduotą orderį asmuo gali apskųsti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ar teismui. Visgi statistika rodo, kad šia teise naudojasi vos dešimtadalis. asmenų.
2023-2025 m. buvo apskųsta apie 5 tūkst. orderių (10 proc. nuo skirtų orderių). Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų įgalioti pareigūnai panaikino 46,4 proc. apskųstų orderių, o apylinkės teismų teisėjai – 46,9 proc.
2024 m. apskųsti 1 757 orderiai. 55,2 proc. skundų tenkino policija, 40,7 proc. – apylinkių teismų teisėjai.
2025 m. buvo apskųsti 1 635 orderiai. 33 proc. skundų tenkino apskričių komisariatų policininkai, o daugiau nei 53 proc. – apylinkių teismai.
Orderis numato įpareigojimus ir draudimus
Apsaugos nuo smurto orderis pradėtas išduoti nuo 2023 m. liepos, siekiant efektyviau kovoti su smurtu artimoje aplinkoje.
Ekspertų vertinimu, Lietuvoje vis dar gajus įsitikinimas, jog smurto artimoje aplinkoje problemą reikia spręsti baudžiamojo proceso priemonėmis, kad asmenys, smurtavę prieš savo artimuosius, privalo atsakyti už padarytą nusikaltimą. Tačiau jau dvejus metus veikianti prevencinė priemonė – smurto orderis – skirta užkirsti kelią galimam nusikaltimui, tokiu būdu apsaugant ir potencialią auką, ir nusikaltėliu galintį tapti asmenį.
Smurto orderis yra prevencinė priemonė, nukreipta į greitą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančių asmenų apsaugą. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo policijos pareigūno sprendimu, 15 parų įpareigojamas laikinai išsikelti iš smurtą patyrusių asmenų aplinkos.
Orderis išduodamas pilnamečiui asmeniui, kai nusikaltimo fakto nenustatoma, bet pagal policijos algoritmus tikėtina, kad šeimoje artimiausiu metu gali kilti smurto grėsmė.
Orderis numato įpareigojimus ir draudimus – asmuo turi išsikelti iš gyvenamosios vietos, kur gyvena kartu su smurto pavojų patiriančiu asmeniu, net jeigu būstas jam priklauso, nuosavybės teisė šiuo atveju nieko nelemia. Smurto orderis išduodamas 15 dienų, asmuo negali bendrauti ir ieškoti kontaktų su pavojų patiriančiu asmeniu, taip pat negali bendrauti ir su vaikais, nepaisant, kad su vaikais konflikto nėra.
Įstatymu yra nustatyta arti 20-ties smurto artimoje aplinkoje vertinimo kriterijų: pavyzdžiui, pavojų keliantis asmuo pareigūnų akivaizdoje elgiasi konfliktiškai, pavojų patiriantis asmuo yra ekonomiškai priklausoma nuo pavojų keliančio asmens ir t.t.
