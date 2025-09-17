Politiniai kaliniai stebėjosi Lietuvos pareigūnais: pripratau, kad uniformuoti žmonės gali tik mušti

Iš Baltarusijos tik atvykusių baltarusių emocijos prie Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Vilniuje liejasi per kraštus, žmonės džiaugiasi ištrūkę iš kalėjimų.
Vienas, nors galėjo, vis dėlto negrįžo. Buvęs kandidatas į prezidentus, A. Lukašenkos oponentas Mikalajus Statkevičius, liko Baltarusijoje. Lietuvoje gyvenantys bendražygiai gavo tik jo krepšį su daiktais. Paskutinis su M. Statkevičiumi bendravo Evgenijus Vilskis, kuris tam turėjo penkias minutes. Į Baltarusijos pusę pas M. Statkevičių ėjo lydimas amerikiečių, mat pačiam tėvynėje buvo skirta dvylikos metų nelaisvės bausmė.
„Jam pasakiau: Mikalajau, atsiklaupsiu ant kelių, tik einame į Lietuvą. Tu mums ten reikalingas. Beje, už kelių metrų stovėjo kaukėti omonininkai, jie nieko nedarė. Tačiau Amerikos atstovas stovėjo tarp jų ir mūsų. M. Statkevičius atsakė: ne, niekur neisiu. Turėjome penkias minutes, reikėjo grįžti“, – pasakojo Baltarusijos opozicijos atstovas Evgenijus Vilskis.
Kelias valandas prieš paleidžiant dar kalėjime su M. Statkevičiumi bendravo ir kitas politinis kalinys Sergejus. Jis taip pat perdavė Baltarusijoje likusio Mikalajaus žodžius:
„2020 metais sprendėsi, ar egzistuoja baltarusių tauta, ar ne. Dabar aišku, kad tauta yra – nauja tauta. Deja, Baltarusijos valstybės dar nėra“, – kalbėjo paleistas politinis kalinys Sergejus Sparišas.
Kur dabar M. Statkevičius – niekas nežino.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasirodo, norinčių likti Baltarusijoje tarp paleistų būta ir daugiau.
„Taip pat norėjau likti, bet man niekas neleido rinktis, mane tiesiog išmetė. Mane paprasčiausiai išmetė iš mano šalies, turėjau palikti viską, kas brangiausia. Negaliu gyventi su savo artimaisiais, negaliu aplankyti net mamos kapo“, – tikino paleista politinė kalinė Larysa Shchyrakova.
Kiti paleistieji negali atsistebėti, kaip juos pasitiko Lietuvos pasieniečiai ir muitininkai.
„Jie elgėsi su mumis labai žmogiškai, tai buvo toks kontrastas. Esu pratęs, kad žmonės su uniformomis gali tik mušti, žeminti. Pasijutau tarsi atsidūręs ne kitoje šalyje, o kitoje visatoje“, – aiškino paleistas politinis kalinys Mikolas Dziadokas.
Žinoma, kad Baltarusijos kalėjimuose sėdi dar bent 1,2 tūkst. politinių kalinių.
„Vyksta prekyba žmonėmis. Politinius kalinius maino į bet kokią ekonominę naudą. Buvau vienoje kolonijoje su A. Beliackiu, bet jo nepaleido. Matyt, už Nobelio taikos premijos laureato paleidimą kaina kur kas aukštesnė“, – teigė paleistas politinis kalinys Dmitrijus Kučukas.
Iš 50 paleistų – 38 baltarusiai.
„Būsiu čia su tautiečiais, plėtosime žaliąjį judėjimą tiek politiškai, tiek su žmonėmis. Dirbsime prie Astravo problemų, taip pat su engiamais žmonėmis Baltarusijoje“, – sakė D. Kučukas.
Visi 38 šiuo metu Lietuvoje. Jiems siūloma arba tapti pabėgėliais, arba gauti leidimą 3 metams gyventi Lietuvoje. Jie gali Lietuvoje dirbti ir uždirbti. Lietuvos politikai sako, kad Lietuvai jie nieko nekainuos – jais rūpinasi tarptautinės organizacijos. Tiesa, jei baltarusiai pasirinktų pabėgėlio statusą, iš Lietuvos gautų beveik 500 eurų per mėnesį siekiančias pašalpas.
„Mūsų mokesčių mokėtojams tie žmonės nekainuos, dar ateis investicijos į Lietuvą, papildomi pinigų srautai, nes, pavyzdžiui, žinau – teisininkų bendruomenė rūpinasi šių žmonių reabilitacija Druskininkuose, taigi Lietuva tik uždirbs iš to“, – tvirtino Seimo narys (DFVL) Tomas Tomilinas.
Dalis Lietuvos politikų teigia, kad Sviatlana Cichanouskaja kaip alternatyva A. Lukašenkai nepasiteisino. Ji niekaip nekuria pokyčio Baltarusijos visuomenėje, todėl reikia dairytis tų, kurie gali daugiau.
„Ar yra Baltarusijos visuomenei kažkas, kas tuos pokyčius sukeltų? Jei dabar paleista apie 50 žmonių iš Baltarusijos, kur didžioji dalis yra vietos opozicijos veikėjai, tai turėtume atviru žvilgsniu žiūrėti – o kas ten yra? Gal ten yra potencialo, gabumų, kur vis dėlto galėtų kažkokį pokytį pradėti kurti ir kuriuos verta palaikyti“, – kalbėjo Seimo narys (MG) Vytautas Sinica.
Tarp praėjusią savaitę paleistų kalinių – ir šeši lietuviai. Dėl šių mainų su Baltarusijos režimu susitarė Jungtinės Amerikos Valstijos. Ekspertai spėlioja, kad taip prezidentas Donaldas Trumpas bando išlaikyti A. Lukašenkos režimą nors kiek toliau nuo Rusijos.
