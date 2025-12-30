Lukašenka suteikė amnestiją 20-čiai politinių kalinių

A. Lukašenkos kanceliarijos spaudos tarnyba pranešė, kad malonė suteikta 22 įkalintiesiems, įskaitant 20 nuteistųjų už „ekstremistinius nusikaltimus“ – šį terminą Baltarusija naudoja politinėms byloms.
Pasak pranešimo, buvo paleista penkiolika moterų ir septyni vyrai. Kanceliarija pridūrė, kad A. Lukašenka šį sprendimą priėmė „jų šeimų labui“.
Praėjus daugiau nei penkeriems metams nuo tada, kai A. Lukašenka numalšino didžiules protesto akcijas prieš jo režimą po daugelio suklastotais laikomų prezidento rinkimų, Baltarusijoje vis dar kali daugiau nei 1 tūkst. politinių kalinių,
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais atnaujino dialogą su Maskvos sąjungininku Minsku, siekdama Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo ir mėgindama tarpininkauti siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
Anksčiau šį mėnesį Minskas paleido iš nelaisvės daugiau nei 100 politinių kalinių, tarp jų – protestų lyderę Mariją Kolesnikovą ir disidentą Alesį Bialiackį, mainais į kai kurių JAV sankcijų panaikinimą.
Po malonės suteikimo jie buvo deportuoti į Lietuvą ir Ukrainą.
Žmogaus teisių organizacijų teigimu, kad kai kurie iš paleistųjų jau buvo atlikę jiems skirtą bausmę.
2022 m. Nobelio taikos premijos laureatas A. Bialiackis po jo išlaisvinimo naujienų agentūrai AFP pasakojo kelis mėnesius praleidęs itin žvarbiose kalėjimo kamerose.
Jis taip pat įspėjo, kad nors Baltarusija kalinius „viena ranka“ paleidžia, „kita ranka“ ji jų suima daugiau žmonių.
Baltarusiją nuo 1994 m. valdantis A. Lukašenka dialogą su JAV vertina palankiai.
Dėl jo represijų šimtai tūkstančių žmonių buvo priversti palikti Baltarusiją.
