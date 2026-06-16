 Popovienė Varšuvoje susitiks su Lenkijos švietimo ministre

Popovienė Varšuvoje susitiks su Lenkijos švietimo ministre

2026-06-16 07:08
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė antradienį lankysis Varšuvoje, kur susitiks su Lenkijos švietimo ministre Barbara Nowacka.

Raminta Popovienė
Raminta Popovienė / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), vizito metu R. Popovienė taip pat dalyvaus jungtinės lenkų ir lietuvių tautinių mažumų švietimo Lietuvoje ir Lenkijoje darbo grupės susitikime.

„Per susitikimus bus aptartos lenkų tautinės mažumos Lietuvoje švietimo aktualijos, Lenkijoje esančių lietuviškų mokyklų padėtis“, – nurodė ŠMSM.

Ministerija pabrėžė, kad antradienį naujai sukurta lietuvių tautinės mažumos švietimo Lenkijoje darbo grupė susitiks pirmąjį kartą. 

Šiame straipsnyje:
Raminta Popovienė
Lenkija
švietimo mokslo ir sporto ministrė
Barbara Nowacka
susitikimas

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