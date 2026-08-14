Prabilo apie grėsmių lygį Lietuvoje: esmingai nepadaugėjo, bet procesas tęsiasi

„Noriu šiek tiek nuraminti visuomenę, kad informacijos pateikimas tokia forma, koks jis buvo padarytas, be reikalo sukėlė pernelyg didelį nerimą. Grėsmės lygis išlieka panašus“, – penktadienį po uždaro komiteto posėdžio Antrajame operatyvinių tarnybų departamente (AOTD) BNS sakė Rimantas Sinkevičius.
„Procesas, kuris vyksta mūsų nedraugiškose valstybėse, yra tęstinis, tačiau grėsmių lygis toks, koks buvo įvardytas birželio 5 dieną, kai visi, kam priklauso, gavome Valstybės saugumo ir AOTD bendrai ruoštą pažymą apie galimas grėsmes, tai tų grėsmių esmingai nepadaugėjo, bet procesas tęsiasi“, – teigė jis.
Komiteto vadovo teigimu, jau tuomet įspėta apie galimus įvairaus pobūdžio incidentus.
„Žvalgyba šneka apie visus galimus atvejus ir įvardija kai kuriuos objektus, kurie yra svarbūs mūsų infrastruktūros objektai, svarbūs nacionalinio saugumo požiūriu“, – sakė R. Sinkevičius.
Anot jo, kaip galimas taikinys nurodoma ne tik Lietuva, bet ir kitos kaimyninės valstybės.
NSGK pirmininkas tvirtino, kad siekdama užkardyti tokias grėsmes Lietuva daro pažangą, tačiau visiškai tam pasirengti neįmanoma.
„Iš tikro darbų yra nemažai – tiek įgyjant gynybos priemonių, tiek organizuojant darbus, susijusius su prevencija ir siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių, tiek koordinuojant tarpinstitucinio pobūdžio veiklą, kur turi būti sukoordinuotos ir nustatytos tam tikros tvarkos, pareigos“, – sakė jis.
BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintys žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse.
Prezidentas Gitanas Nausėda interviu BNS yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o į ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus.
Praėjusią savaitę pranešta ir apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos nepateikta.
Kariuomenė nuo birželio 18-osios remia Viešojo saugumo tarnybą saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, „LitPol Link“ elektros jungties su Lenkija skirstyklą Alytuje, transformatorių pastotę Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
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