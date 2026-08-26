Praėjus mėnesiui po 19-metės žūties – širdį veriantys jos tėčio žodžiai

Savo įrašu socialiniame tinkle „Facebook“ G. Kaukas sutiko pasidalyti ir su portalo „Delfi“ skaitytojais.
Anastasijos tėtis rašė, kad skirtingos religijos ir kultūros nevienodai aiškina žmogaus sielos kelionę po mirties. Vis dėlto daugelyje tradicijų galima atrasti bendrą mintį – mirusiojo atminimą pagerbti gerais darbais, malda, pagalba kitam ir atjauta.
„Šiandien yra 30 dienų, kai atsisveikinome su Anastasija. Skirtingos religijos ir tradicijos labai įvairiai aiškina, kas vyksta žmogaus sielai po mirties. Vienos kalba apie sielos kelionę, kitos – apie laukimą, apsivalymą, atgimimą ar perėjimą į kitą būties lygmenį. Skiriasi ir laikas, ir apeigos, ir pats pomirtinio gyvenimo supratimas.
Tačiau vienas dalykas stebėtinai dažnai kartojasi skirtinguose tikėjimuose ir kultūrose – geri darbai mirusio žmogaus vardu. Malda. Pagalba kitam. Auka tam, kam jos reikia. Atjauta. Geras žodis. Pasodintas medis. Pamaitintas gyvūnas. Paguostas žmogus. Bet koks mažas veiksmas, kuriuo pasaulyje atsiranda daugiau gėrio.
Tai nesugrąžins Anastasijos. Ji jau išėjo. Tačiau meilės ryšys dėl mirties nebūtinai nutrūksta. Meilė tęsiasi per tai, ką darome, kaip gyvename ir kiek gėrio sukuriame.
Todėl norime paprašyti: padarykite gerą darbą Anastasijos vardu. Jis gali būti visai mažas ir apie jį nebūtina niekam pasakoti. Tiesiog padėkite tam, kam šiandien reikia pagalbos. Parodykite daugiau kantrybės. Apkabinkite artimą žmogų. Paaukokite. Atleiskite. Pasirūpinkite tuo, kas liko vienas.
Tegul kiekvienas toks geras darbas tampa maža Anastasijos šviesos dalele šiame pasaulyje. Anastasijos sugrąžinti negalime. Bet galime padaryti taip, kad dėl jos gyvenimo pasaulis taptų bent šiek tiek geresnis. Ačiū“, – rašė G. Kaukas.
Jo žodžiai tapo ne tik dukros atminimui skirtu kreipimusi, bet ir raginimu kiekvienam parodyti daugiau dėmesio, kantrybės bei atjautos šalia esantiems žmonėms.
Primename, kad devyniolikmetė Anastasija žuvo liepos 23 dieną Vilniaus rajone, netoli Ažulaukės kaimo. Eismo įvykyje jos vairuojamas BMW susidūrė su priešpriešiais važiavusiu sunkvežimiu, taip pat buvo kliudytas automobilis „Ford Galaxy“.
Automobilyje prispaustą ir sunkiai sužalotą merginą išlaisvino ugniagesiai. Deja, medikams jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Dėl skaudžios nelaimės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tragedija įvyko Anastasijai itin reikšmingą dieną. Vilniaus licėjų baigusi mergina tądien sostinės Rotušėje buvo pagerbta už išskirtinius mokymosi pasiekimus – iš valstybinių brandos egzaminų ji buvo gavusi net penkis šimtukus. Praėjus vos kelioms valandoms po apdovanojimo, namo važiavusi devyniolikmetė pateko į mirtiną avariją.
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